Maria De Filippi e Maurizio Costanzo mostrano la loro casa: è grandissima e arredata con gusto

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono senza alcun dubbio due dei presentatori italiani più amati da pubblico. Programmi come Uomini e Donne, Amici, C’è posta per te, Maurizio Costanzo Show registrano, edizione dopo edizione, ascolti record.

Anche la coppia Maria-Costanzo, sulla quale nessuno avrebbe mai scommesso, è invece diventata nel tempo emblema di solidità, fiducia e rispetto, da prendere come esempio.

Sebbene si tratti di persone molto riservate, nel tempo abbiamo scoperto un po’ di tutto riguardo alla loro vita coniugale, le loro abitudini quotidiane, dove e come trascorrono le vacanze, il rapporto con il figlio Gabriele.

Sappiamo anche la passione che Maria ha per gli animali e per i cani in particolare, e per lo sport (e lo dimostra il suo fisico scolpito ed in forma).

Solo in pochi, però, conoscono la sua abitazione. Qualche tempo fa, la coppia ha concesso un’intervista a Fabio Fazio aprendo le porte della loro casa alle telecamere del noto programma della Rai “Che Tempo che fa”.

Durante l’intervista, quasi per caso, Maria ha mostrato alcune aree della sua casa…e sono davvero stupende!