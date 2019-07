Marco Carta e il furto alla Rinascente: rivelate le conversazioni private con la D’Urso e la De Filippi

La notizia di un coinvolgimento da parte di Marco Carta nel furto di 4 magliette alla Rinascente, per un valore complessivo di 1.200 euro, ha fatto il giro del web e non solo. Il cantante sardo ha dichiarato a gran voce la sua completa estraneità ai fatti, e ultimamente il pm che si occupa del caso sta visionando filmati di sorveglianza e ascoltando nuove testimonianze per arrivare al processo che si terrà il prossimo settembre.

Carta è stato protagonista di un’intervista a Manila Gorio per il suo nuovo progetto Esclusivo.tv e si è dichiarato esterefatto e ferito al tempo stesso per tutti gli insulti ricevuti via social: “Quando incontro le persone per strada vedo solo gente che mi sorride, gente bella. Ci cono due mondi: Instagram e quelli per strada. (…) Mi sono sentito carne da macello, la parola giusta è resistere. Devo resistere”.

Marco Carta, il conforto di Maria De Filippi e Barbara D’Urso

Poi rivela di essersi sentito con le due punte di diamante di Mediaset: Maria De Filippi e Barbara D’Urso. Le due instancabili presentatrici hanno voluto dimostrare affetto e vicinanza al cantante. Ricordiamo che la De Filippi lo ha conosciuto durante l’edizione di “Amici” che lo vedeva come alunno della scuola. La D’Urso, invece, ultimamente lo ha accolto nei suoi studi per dargli la possibilità di replicare alle accuse, e ancora prima lo aveva ospitato quando il ragazzo aveva deciso di fare outing e dichiarare apertamente a tutti la sua omosessualità. Anche privatamente le due regine di Canale 5 hanno riservato a Carta la stessa empatia già dimostrata in pubblico.

Il cantante rivela che la D’Urso ha aperto le porte delle sue trasmissioni dicendogli che poteva replicare alle accuse in qualsiasi momento, aggiungendo di non credere a quello che si stava divulgando sul suo conto: “Personalmente io sono certa, ti conosco, so la persona che sei, faccio tanta fatica ad immaginarmi una scena del genere soprattutto con la modalità con cui sono state raccontate“.

Anche la De Filippi con la sua solita pacatezza e saggia fermezza, ha voluto ribadire al ragazzo quanta stima provasse per lui: “Maria De Filippi è una persona unica, una persona stupenda, l’ho sentita e mi ha rassicurato, perché non è facile essere al centro di quel turbine che è un turbine che non vuoi“, e conclude con un detto che gli ha ripetuto più volte la De Filippi: “Maria mi ha sempre detto ‘Male non fare, paura non avere’“.