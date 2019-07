Marco Carta, spuntano i filmati del furto e nuovi testimoni

All’inizio dello scorso giugno, Marco Carta è stato accusato di furto presso La Rinascente. In compagnia della sua amica Fabiana Muscas è stato fermato all’uscita dello store con l’accusa di aver sottratto magliette per il valore complessivo di 1.200 euro. Accuse che, fino ad ora, il cantante ha rigettato in pieno, cercando in tutti i modi di difendersi e dimostrare la sua estraneità ai fatti.

Ospite anche nei salotti di Live – Non è la D’Urso, aveva dichiarato più volte che tutto era dovuto a un fraintendimento e che presto le cose si sarebbero chiarite: “Ho passato dei momenti brutti, mi ripetevo che ero una brava persona, l’opposto che un ladro, che è la cosa più brutta di questo mondo (…). Sono molto scosso è difficile quando sei in un manicomio dimostrare che non sei pazzo”. In queste ore la situazione per lui si fa più critica: sono stati visionati i video di sorveglianza e ascoltati alcuni testimoni.

Marco Carta, spuntano video e testimoni ad aggravare la sua posizione

Su L’Unione Sarda si legge che il Pubblico Ministero, Nicola Rossato, avrebbe visionato attentamente i video di quel famigerato pomeriggio e ascoltato diverse testimonianze, comprese quelle dei dipendenti dello store. A quanto sembra, sempre leggendo il quotidiano della Sardegna, la situazione di Carta si è aggravata e tutte le prove sembra abbiano “rafforzato l’ipotesi accusatoria“.

Nuovi dettagli della vicenda stanno emergendo: il responsabile della sicurezza de La Rinascente ha tutte le intenzioni di denunciare sia Carta che l’amica e, se così fosse, a questo punto il centro commerciale potrà costituirsi parte civile durante il processo e, inoltre, richiedere i danni.

Il prossimo 20 settembre sarà una giornata decisiva per Marco Carta, infatti solo allora si potrà sapere cosa sarà emerso nel corso delle indagini e se il cantante potrà essere scagionato da tutte le accuse, oppure se ci sarà la condanna definitiva.