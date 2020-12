Maradona, guerra per il patrimonio: i figli riconosciuti e quelli che chiedono il riconoscimento

Fino a oggi l’ondata emotiva seguita alla morte del Pibe De Oro ha lasciato tutti attoniti, in rispettoso silenzio. Solo nelle ultime sono cominciate a trapelare sempre più informazioni riguardanti l’inchiesta per accertare le reali cause della morte di Diego Armando Maradona, in quanto la procura ipotizza potrebbe trattarsi di omicidio colposo e non di morte dovuta a cause naturali.

Ma non finisce qui, perché un’altra battaglia sta per cominciare, e potrebbe essere ben più feroce: stiamo parlando di quella volta a stabilire la giusta spartizione del patrimonio milionario dell’ex calciatore del Napoli tra i suoi eredi. Una battaglia che di certo sarà lunga e combattuta poiché non è dato sapere il numero esatto degli eredi – che sono ovviamente i figli – né se esista o meno un testamento ufficiale che abbia valore legale.

Tutti i figli di Maradona: in quante parti verrà diviso il patrimonio milionario del Campione?

Per quanto riguarda la discendenza di Diego Armando Maradona, è noto che il campione ha cinque eredi legittimi, ovvero i figli che lui ha riconosciuto in vita. Il primogenito è Diego Armando Junior, che tuttavia è stato riconosciuto solo qualche anno fa, dopo una lunga battaglia con la madre Cristiana Sinagra, primo amore italiano di Maradona, risalente agli anni in cui giocava nel Napoli; ci sono poi due figlie, Dalma e Gianinna, avute con l’ex moglie Claudia Villafañe.

Con Valeria Sabalain, ex cameriera di un ristorante italiano in Argentina, il calciatore ha avuto Jana, nata nel 1995, mentre dall’amore con Veronica Ojeda è nato Diego Fernando, che oggi ha sette anni. Tuttavia, come accennato in precedenza, l’amatissimo campione argentino avrebbe diversi figli non riconosciuti sparsi per il mondo. Si mormora siano ben sei, alcuni dei quali avevano già iniziato le pratiche per il riconoscimento quando Maradona era in vita.

È questo il caso di Santiago Lara, che l’ex calciatore avrebbe avuto con la modella Natalia Garat, morta di cancro a soli 23 anni. L’avvocato del ragazzo, infatti, è stato ospite di due programmi televisivi argentini, dove ha dichiarato di aver chiesto la riesumazione del cadavere di Maradona per l’ottenimento di una prova di Dna da confrontare con quella del suo assistito. Ci sono poi Magalì Gil, una ragazza argentina di 24 anni, e ben quattro ragazzi cubani (il Pibe De Oro ha vissuto diversi anni a Cuba). Insomma, ce n’è per fare impazzire anche i legali più competenti!