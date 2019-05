Mara Venier parla di "Domenica In" e di Pamela Prati: "Vorrei rimuovere l’intervista fatta con lei"

Mara Venier è riuscita, praticamente da sola, a riportare ai fasti di un tempo “Domenica In“. La 42° edizione, venne affidata a Cristina e Benedetta Parodi. Un’annata davvero da incubo per la Rai, poiché il contenitore domenicale ha avuto un crollo vertiginoso, facendosi superare in continuazione da Canale 5.

Questo flop ha costretto l’azienda di Viale Mazzini a portare alcuni cambiamenti. Per esempio, Benedetta Parodi da co-conduttrice ha iniziato a dirigere una piccola rubrica culinaria in esterna, mentre con il passare delle settimane vengono tagliate le puntate.

Ogni provvedimento preso dalla Rai non è servito a nulla, proprio per questo motivo, la stagione 2018-2019 è stata affidata a Mara Venier, una vecchia conoscenza di “Domenica In“. La trasmissione comincia a riprendere il volo, tanto da riuscire a superare frequentemente negli ascolti il rivale “Domenica Live“. Addirittura Barbara D’Urso si vede costretta a ridurre la sua programmazione a poco più di un’ora, per evitare lo scontro con la “Zia Mara“.

Le parole di Mara Venier su Pamela Prati e sul successo di Domenica In

Intervista dal sito “Adnkronos“, Mara Venier inizia parlando degli ascolti registrati quest’anno: “È stata un’annata meravigliosa. Non solo per gli ascolti, dico davvero, ma per l’ondata di amore e di affetto che mi ha letteralmente travolto dalla tv, dai social, in mezzo alla strada”.

Successivamente, ha voluto parlare della sua intervista più deludente: “Vorrei rimuovere totalmente l’intervista che ho fatto a Pamela Prati. Mi sono sentita presa in giro e anche responsabile. Perché è accaduto tutto dopo quell’intervista di marzo. E non so quale sia la verità. Vorrei stendere il classico velo pietoso”.

Non è la prima volta che Mara Venier ritorna sull’intervista di Pamela Prati. Infatti, in una delle ultime puntate di “Domenica In“, la conduttrice, con molta ironia, ha dichiarato di essersi già comprata il vestito e il cappello per le nozze della showgirl, ma sta ancora aspettando la partecipazione.

Ritornando proprio sull’intervista rilasciata da Pamela Prati a “Domenica In“, pare che il suo cachet di circa 3 mila euro, sia stato pignorato a causa dei suoi debiti con il gioco d’azzardo.