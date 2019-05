Selvaggia Lucarelli pubblica un video di Pamela Prati e commenta: "Indifendibile!"

Il nome di Pamela Prati sta risuonando in ogni dove, impossibile non essere a conoscenza dei loschi avvenimenti che vedono come protagonisti un fantomatico Mark Caltagirone, le manager Eliana Michelazzo, Pamela Perricciolo e la stessa Prati. Tutto ha inizio quando Pamela annuncia il suo matrimonio con un tale Marco Caltagirone: da allora c’è stata un’escalation di imprevisti, versioni discordanti fino ad arrivare all’annullamento delle nozze e ad una lenta discesa nella follia.

Tutte le trasmissioni che trattano gossip hanno mandato in onda servizi su servizi riguardanti proprio la Prati che, durante l’ultima intervista rilasciata a Verissimo e in onda domani sabato 24 maggio, si è dichiarata vittima di un imbroglio ed è stata manipolata, fino ad arrivare alla convinzione di avere una relazione con il fantomatico Caltagirone.

A dire la sua, ora, è arrivata anche Selvaggi Lucarelli che tramite la sua pagina ufficiale su Facebook, si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. Il post di Selvaggia inizia con una presa di posizione ben precisa e sembra che la giornalista all’inizio abbia creduto nella buona fede di Pamela, visto e considerato che la stessa Lucarelli ha negli anni raccolto molte testimonianze di storie simili, come lei stessa afferma.

Il duro commento di Selvaggia Lucarelli in merito “Pamela Prati-gate”

Questo però non basta a Selvaggia: “Francamente però ritengo pure che da un certo momento in poi abbia deciso di mentire con calcolo, diventando di fatto indifendibile”, e sostiene inoltre che possa aver anche inventato una storia d’amore, ma non incontri e matrimoni.

Inoltre posta un video di quando la Prati andò a Domenica In da Mara Venier e, proprio durante questo filmato, secondo la Lucarelli ha commesso l’errore più grande, tirando in ballo anche dei bambini: “Ricordo che qui a Domenica In ha raccontato del loro primo incontro a una festa, del matrimonio già avvenuto, del cagnolino preso insieme e dei figli che la chiamano mamma” e non è tutto.

Selvaggia ricorda che la Prati ha ringraziato la madre morta per questo amore che stava vivendo, e la foto della mamma come sfondo. Infine asserisce che Pamela Prati ha sempre inventato storie di fantasia durante la sua carriera: “Per cui diciamo che si sono incrociate due manipolatrici e una vittima perfetta, capace di proseguire l’illusione (che mi dispiace) a suon di palle colossali. E ben pagate. Per cui l’improvvisa beatificazione anche no, grazie”.