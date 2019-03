L’ultimo saluto di Jason Priestley a Luke Perry: “Buonanotte dolce principe”

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - La morte di Luke Perry è stata un fulmine a ciel sereno. Per chi ha vissuto gli anni ’90, lo ricorderà come una star tra i giovani. Amatissimo dalle ragazzine che perdevano la testa per lui e che non si facevano scappare nemmeno un poster, è difficile credere che ora non ci sia più. Evidentemente Luke si è immedesimato in quel Dylan che in Beverly Hills si sentiva che sarebbe morto troppo presto.