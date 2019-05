Luca Onestini ritorna a parlare del fratello Gianmarco: "Sono orgoglioso di lui"

Gianmarco Onestini resta uno dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Nella prima settimana, il fratello di Luca ha fatto parlare molto per la sua vicinanza con Ivana Icardi, rifiutandola però una volta che lei è uscita dalla Casa.

Questo dietrofront di Gianmarco Onestini, in realtà, non è stato molto apprezzato dai fan del Grande Fratello Nip. A prendere le sue difese c’è il fratello Luca, che con delle storie pubblicate su “Instagram” ha svelato di essere contento delle parole usate da Gianmarco nei confronti di Ivana Icardi.

Le parole di Luca Onestini

L’ex tronista di Uomini e Donne, in questi giorni, è stato intervistato dal settimanale “Spy“, ideato da Alfonso Signorini. Ovviamente, anche in questa circostanza ha voluto parlare del fratello Gianmarco e di questa edizione del GF. Inoltre, svela che ci sono degli altri concorrenti che l’hanno colpito in maniera molto positiva.

L’intervista, come riporta “Comingsoon“, inizia proprio parlando del carattere del fratello: “Gianmarco è come lo vedete. Sono orgoglioso di lui, ha il sorriso pronto e un’allegria contagiosa. Pensi che dentro la Casa, per un gioco, dovevano descrivere pregi e difetti e Gianmarco è stato quello più premiato”.

E prende nuovamente le sue difese sul rifiuto a Ivana Icardi: “Prima Ivana deve fare chiarezza con se stessa. Non penso che Ivana lo abbia fatto per continuare a stare sotto i riflettori, lei è solo confusa. Lui è stato veramente gentile nel ‘rimbalzare’ le sue avances: ho cercato di non ferirla. Anche le parole usate da Gianmarco verso Guendalina Canessa, che si era dichiarata la settimana prima, sono state molto delicate”.

Successivamente, Luca svela che Gianmarco Onestini sta legando molto con Enrico Contarin, e gli ricorda molto la sua amicizia con Raffaello Tonon. Infine, rivela che il fratello stia stringendo una buona amicizia con Michael Terlizzi, definendo tutti e tre come delle persone educate.