Grande Fratello, Luca Onestini parla del fratello Gianmarco: "È stato un signore a rifiutare Guendalina Canessa"

Uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, è Gianmarco Onestini. Quest’ultimo, nell’ultima settimana, ha fatto parlare di se per aver respinto tutti i flirt provenienti da Guendalina Canessa, la “disturbatrice nella Casa”.

Nella giornata del 7 maggio, Luca Onestini, conosciuto sia per il trono a “Uomini e Donne” che per la sua partecipazione alla seconda edizione del “Grande Fratello Vip“, ha voluto parlare a “Mattino Cinque“, del percorso intrapreso da Gianmarco nel reality show, complimentandosi con lui per alcune decisioni prese su Guendalina Canessa e Ivana Icardi.

Le parole di Luca Onestini

Il fidanzato di Ivana Mrázová, intervistato da Federica Panicucci, ha voluto parlare delle corteggiatrici di Gianmarco al di fuori del reality show: “A 22 anni, è stato un gran signore. Ha dato un due di picche a Guendalina. Posso dire, però, che un’altra donna, dentro o fuori dalla casa, è interessata a Gianmarco. Ho la sensazione che, per ora, in famiglia, resterà una sola Ivana”.

Nella puntata di ieri, ha fatto discutere molto il rifiuto di Gianmarco Onestini nei confronti di Ivana Icardi. Quest’ultima, seppure fidanzata con Luis Fabian Galesio, decise di provarci con il 22enne. Un atteggiamento non molto apprezzato da Valentina Vignali, che attacca immediatamente la sorella di Mauro. Anche tanti telespettatori hanno preso le difese del giovane Gianmarco, poiché credono che Ivana sia entrata nella Casa solamente per far continuare a parlare di lei.

Anche Luca Onestini sembra condividere la decisione presa da Gianmarco all’interno della Casa del GF: “Onestamente, da quello che ho visto, ho capito che la considerava una bella ragazza. Dal momento che sai che è fidanzata non vai oltre un certo limite. E mantieni l’amicizia“.