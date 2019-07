Luca Barbareschi e la replica delle figlia Eleonora: "Eredità? Il problema è un altro"

Hanno suscitato non poco scalpore le affermazioni fatte dal noto attore e politico Luca Barbareschi, nell’intervista fatta al programma “Io e te” condotto da PierLuigi Diaco su Rai 1, dove si legge: “I figli dei ricchi diventano cretini e ai miei non lascio l’eredità“. Una battuta che a molti può essere sembrata come un forte senso di distacco emotivo verso i suoi 6 figli, ma Barbareschi, durante l’intervista, specifica anche il motivo della sua decisione di non lasciare eredità ai figli.

Barbareschi infatti precisa che nonostante tutto, ha sempre finanziato le migliori scuole e le migliori formazioni culturali per i propri figli, senza mai lesinare nulla, consentendogli di avviarsi nel mondo del lavoro nel miglior modo possibile, ma allo stesso tempo, senza troppe agevolazioni, evitando cosi di diventare dei “figli di papà“.

Infatti l’attore aggiunge in merito: “Il cervello è un muscolo e va allenato come ci si allena in palestra, va sollecitato con stimoli, sfide, obiettivi da raggiungere, altrimenti si tende alla demenza. Ecco perché, quando i miei figli hanno raggiunto la maggiore età, ho detto ok, proseguite da soli”. Ovviamente a tali parole forti seguono sempre delle risposte altrettanto a tono; di fatto a rispondere all’intervista di Barbareschi, ci pensa la figlia Eleonora, che all’età di 35 anni può di certo dire la sua riguardo la questione.

Infatti la figlia afferma in merito alle parole del padre:”Condivido con le mie sorelle l’ eredità, quella sì, di un genitore con un carattere difficile, che ci ha allevato come tre maschi e quindi con il desiderio di essere libere, di venire riconosciute per i propri sforzi, in maniera meritocratica. Il problema, semmai è un altro… È confondere la linea sottile che intercorre tra il rendere un figlio libero di emanciparsi e l’abbandono“.

La giovane ragazza ha inoltre dichiarato che in passato c’è stato anche un tempo in cui aveva pensato di cambiare cognome, in quanto sotto certi aspetti, avere un cognome di un personaggio famoso e pubblico come il padre, può risultare pesante, soprattutto quando si decide di non intraprendere la stessa carriera del genitore; in molti urlano alla raccomandazione, al lavoro facile con facili conoscenze.

La ragazza infatti a distanza di anni, può affermare di essere riuscita a realizzarsi con le sue uniche forze, senza contare sull’aiuto del padre, che non ha mai sostenuto economicamente i figli; la carriera di Eleonora è stata una strada costruita con le proprie capacità e con la propria dedizione, e questo vale anche per gli altri figli di Barbareschi. Infatti Eleonora aggiunge: “Ce l’ ho fatta anche senza il suo aiuto“.