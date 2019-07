Luca Barbareschi: "I figli dei ricchi diventano cretini. Ai miei, non lascerò un euro in eredità"

Luca Barbareschi è un volto molto conosciuto nell’ambito politico, in quanto ha ricoperto fino all’anno 2013 la carica di deputato, ed anche in campo cinematografico, all’interno del quale ha avuto tante soddisfazioni in tutta la sua sfavillante carriera di attore, produttore televisivo, e regista. Da sempre caratterizzato per la sua poliedricità e la sue perfomance teatrali, tra le serie di maggiore successo prodotte da Barbareschi si citano ” Adriano Olivetti – La forza di un sogno” e ” Walter Chiari – Fino all’ultima risata“.

Dal punto di vista privato, invece, Luca ha avuto più di una moglie, infatti ebbe come prima moglie Patrizia Fachini, la quale gli diede tre figli, Beatrice, Eleonora e Angelica. Successivamente, a seguito del divorzo con la Fachini, si unì per sette anni con Lucrezia Lante della Rovere, ma attualmente pare che Barbareschi sia sentimentalmente legato a Elena Monorchio, dalla quale ha avuto altri due figli, Maddalena e Francesco Saverio.

E proprio sul tema dei figli e del loro futuro che Barbareschi ha fatto notizia; si apprende infatti da un’intervista fatta presso la trasmissione “Io e te“, condotta da Pierluigi Diaco, che il noto attore e regista sia un padre con grandi valori e princìpi, disposto a divenire anche severo ma giusto allo stesso tempo, pur di donare dei sani valori ai propri figli.

Di fatto dall’intervista effettuata pare che Barbareschi abbia affermato: ” Nessuno di loro avrà un euro ma ho dato a tutti l’opportunità di lavoro, i figli dei ricchi diventano cretini, ma non sono cretini. Il cervello è un muscolo e va allenato. Se tu non studi non elabori, il cervello s’impigrisce“. L’attore infatti ha speso oltre un milione di euro per la formazione universitaria dei propri figli, credendo fermamente nell’importanza dell’istruzione e dello studio.

Inoltre Barbareschi spiega che essendo egli nato in Uruguay, possiede ad oggi sia un passaporto uruguayano sia italiano ma anche americano, avendo lavorato molti anni anche in America, e ciò consente di ottenere un vantaggio per figli, in quanto potranno avere i medesimi passaporti del padre; infatti l’attore a tal proposito afferma:”ognuno di loro può lavorare in America, in Europa e in tutto il Mercosur cioè dall’Argentina al Messico“.