Luca Argentero e la dolce dedica alla figlia su Instagram

Luca Argentero, attore reso celebre da alcune fiction importanti, come “Doc-Nelle tue mani”, che tornerà, a breve, nella nuova stagione televisiva, è diventato papà lo scorso maggio in quanto la sua compagna Cristina Marino ha dato alla luce una bambina rendendolo un uomo e padre felice. Argentero e Cristina Marino non hanno mai raccontato nulla della loro vita privata, tenendo il riserbo sulla loro storia.

Sul suo profilo Instagram, Luca Argentero si è lasciato andare con una dedica molto tenera e dolcissima a Nina Speranza, la sua bambina. L’attore ha postato sul suo social d’Instagram una foto in cui è steso sull’amaca con la piccola in braccio e il seguente testo che accompagna l’immagine: “Ho incontrato una ragazza interessante, ci siamo fermati a parlare un po’, dice di essere felice”.

Inutile dire che, in pochissimo tempo, il post è stato inondato di like e tantissimi messaggi da parte dei followers. Tra i tanti messaggi sotto la foto, non poteva mancare quello della compagna di Luca, ovvero Cristina Marino, la quale commenta con: “Cosa più bella non c’è”. Insomma, un bel trittico familiare che ha portato gioia e allegria nella famiglia.

Una coppia che sta vivendo un bellissimo momento. Luca Argentero, non è solo soddisfatto dal punto di vista della famiglia, ma anche da quello professionale, in quanto ha appena terminato le riprese della serie “Doc-Nelle tue mani”, che il pubblico vedrà in autunno sulle reti di Rai. Si ricorda che le riprese avevano subito una battuta d’arresto per via del Covid, ma ora tutto è ripreso.

Le nuove puntate, come afferma lo stesso Argentero, sono pazzesche e andranno in onda in autunno, molto probabilmente verso settembre il pubblico televisivo avrà modo di scoprire cosa succederà al protagonista e a tutti gli altri personaggi della serie, la quale ha ottenuto un ottimo successo.