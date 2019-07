Loredana Lecciso parla di Al Bano ed esclude il "Grande Fratello Vip"

Nell’intervista fatta al “FQ Magazine” de “Il Fatto Quotidiano” al giornalista Giuseppe Candela, Loredana Lecciso ha toccato vari argomenti, tra cui il possibile ingresso nella casa del “Grande Fratello Vip“. Ovviamente, anche in questa circostanza, discute della sua relazione con il cantante Al Bano Carrisi.

Partendo proprio dalla sua vecchia relazione dichiara: “Io e Albano oggi siamo una bella realtà, tra di noi c’è oggi una grande simbiosi mentale, forte e vera. Oggi la nostra unione è forte. Abbiamo scoperto che, a dispetto dei luoghi comuni e dei pregiudizi, siamo molto più simili di quanto credevamo”.

Successivamente il giornalista stuzzica Loredana Lecciso, dichiarando che nel suo curriculum dei reality show manca solamente il “Grande Fratello Vip”; la Lecciso risponde affermando di essere stimolata dalla presenza di Signorini, con il quale si trova spesso d’accordo. Dichiara inoltre di essere rimasta colpita da alcune sue riflessioni e che sarebbe interessante scoprire altri aspetti di se stessa. “Non credo però di essere pronta, al momento è un ni”.

Nella puntata del 12 ottobre 2015 de “L’Isola dei Famosi“, condotto ai tempi da Simona Ventura, fece molto discutere una dichiarazione di Loredana Lecciso. La cantante infatti, in quella circostanza, decise di lasciare in diretta Al Bano Carrisi. Quella diretta ebbe un successo clamoroso, registrando ben 8.650.000 telespettatori; il 40,48% di share ha seguito l’avvincente capitolo della storia d’amore.

Dopo 14 anni, in questa intervista Loredana Lecciso ritorna su quella vicenda: “Decisi di parlare perché sapevo che i concorrenti non potevano essere informati, ai tempi funzionava così. Ho chiesto scusa, me ne sono pentita e con il senno di poi non la rifarei. Dirlo ora però non ha senso”.

Svela di aver fatto pace con Romina Power, l’ex compagna di Al Bano Carrisi, anche se non l’ha chiamata quando è andata in ospedale per un intervento. I fan della cantante e attrice statunitense sono rimasti in apprensione quando hanno visto la fotografia di Romina pubblicata su Instagram con il braccialetto di un ospedale. Fortunatamente però si trattava solamente di una operazione al ginocchio, conclusosi nel migliore dei modi.