Romina Power ricoverata in ospedale: la foto che preoccupa i fan

Poche ore fa Romina Power ha postato sul proprio profilo Instagram una foto da cui si evince chiaramente che la donna è ricoverata in ospedale. L’immagine, che mostra la sua mano con il pollice in su ma con al polso il braccialetto del ricovero ospedaliero e un cerotto con la farfallina della flebo, ha immediatamente scatenato non poca preoccupazione tra i fan dell’ex moglie di Al Bano.

Dalla foto non si riesce a comprendere quale sia stata la causa di tale ricovero, né molto altro si evince dalla frase che Romina ha scritto a commento, in cui si legge: “Tutto bene quel che finisce bene. Grazie a tutti i dottori, infermieri e anestesisti“. Data la menzione agli anestesisti non è difficile comprendere che la donna sia stata sottoposta ad un intervento chirurgico, ma oltre a questo non è stato condiviso il motivo dell’operazione, nè tanto meno se si è trattato di un malore improvviso o un’operazione programmata da tempo.

Al fianco della Power erano presenti le due figlie Cristel Carrisi e Romina Jr Carrisi. Quest’ultima, inoltre, ha pubblicato una dedica toccante alla mamma: “Love you mommy, solo per te e i voli internazionali mi sveglio alle 6 del mattino“, e ha ricondiviso il post della madre commentandolo con la frase “Strong woman“.

Moltissimi i messaggi dei fan della cantante italo-statunitense, che, preoccupati per le sue condizioni di salute, hanno letteralmente assalito il suo profilo social per augurarle una pronta guarigione. “Non farci preoccupare!” ha, infatti, scritto qualcuno, “Dacci notizie più certe altrimenti rimaniamo in pensiero“, ha aggiunto qualcun’altro.

Stando alla foto e al relativo commento pare, però, che l’ex compagna di Al Bano sia fuori pericolo e che non ci sia più nulla di cui preoccuparsi. Si attendono, tuttavia, aggiornamenti al fine di comprendere cosa è realmente successo e quale sia il suo attuale stato di salute.