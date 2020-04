Loredana Errore, la dedica a Maria De Filippi apre l’ipotesi di un suo ritorno ad "Amici"

“Cara Maria sono trascorsi questi bellissimi 10 anni da quella bellissima finale. Tutto è iniziato con il primo provino, mi presentai con un PC che andava in tilt con il minimo tocco, e la Tua pazienza affinché ripartisse la base”. Con queste parole si apre il post, pubblicato su Instagram, della cantante Loredana Errore che, in occasione dei dieci anni trascorsi dalla propria partecipazione ad “Amici”, ha voluto dedicare un lungo messaggio alla conduttrice Maria De Filippi.

Loredana Errore, classe 1984, è diventata famosa durante la nona edizione del talent “Amici di Maria De Filippi” in cui si è classificata seconda dopo la collega Emma Marrone. All’interno del noto programma di Canale 5, la giovane allieva è stata notevolmente apprezzata dal cantautore Biagio Antonacci che le donò la canzone “Ragazza occhi cielo”, diventando presto il suo soprannome.

Dopo il successo riscosso dal talent, per Loredana sono stati anni molto particolari e pieni di sofferenze e delusioni. Nel 2013, la cantante siciliana ha dovuto affrontare le conseguenze drastiche di un brutto incidente stradale che ha stravolto fortemente la sua vita. Tale evento ha costretto Loredana a rimanere ferma per molto tempo cosi da mettere un freno alla sua carriera, proprio nel momento in cui stava decollando.

Nel proseguo della “lettera”, Loredana ha raccontato tutte le emozioni provate all’interno della scuola descrivendo il bellissimo rapporto instaurato con tutta la squadra del programma. Purtroppo, come raccontato dalla stessa, la giovane età della cantante e alcuni “pesi” da sostenere non hanno permesso a Loredana di spiccare il volo e di vivere in pieno questa grande occasione: “Cara Maria quante emozioni giovani ed eteree ho condiviso e provato con l’unico sogno da realizzare, quello di cantare e tu mi hai aperto la tua porta. Ammetto che ero molto giovane e forse portavo dei pesi che non erano in grado di farmi volare come volevo, sappi Cara Maria che nonostante l’acerba età non ho mai smesso di volerti bene”.

Tra le tante difficoltà affrontate, una certezza che Loredana ha sempre custodito nel suo cuore è l’amore verso la musica e la gratitudine nei confronti di Maria che, aprendo la sua prestigiosa porta, ha permesso alla giovane artista di far conoscere il suo grande talento a una platea molto vasta: “Con tutta me stessa voglio cantare prendendo sempre spunto da quell’inizio dove tanta gente mi ha amata e stimolata nel mio bellissimo percorso”.

Attualmente, sul web si vocifera su un possibile ritorno di Loredana Errore in un inedito programma di Queen Mary. L’amata conduttrice sta, infatti, preparando una nuova versione del talent che dovrebbe chiamarsi “Amici – All Stars” e, con molta probabilità, tra i concorrenti potrebbe emergere il nome di Loredana Errore.

E chissà se le parole della cantante non siano la premessa di un suo entusiasmante ritorno ad Amici: “Oggi più che mai testimonio la Vita e il bello, tenero dolce che lei stessa sa dare, la ringrazio per averti conosciuto e so che un giorno ci rincontreremo in un grande abbraccio”. Lo spin off del talent, che Maria ha lanciato proprio quest’anno, sarà costituito da ben quattro puntate durante le quali molti cantanti della scena musicale italiana potranno sfidarsi tra loro. Purtroppo la partenza del nuovo programma è stata rinviata a causa degli effetti devastanti del coronavirus e con molta probabilità potrebbe essere trasmessa a metà maggio.