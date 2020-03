Loredana Errore, la dedica a Maria De Filippi: "Non ho mai smesso di volerti bene"

Sono passati dieci anni dalla partecipazione di Loredana Errore al talent show “Amici”, che è stata fondamentale nella carriera dell’artista trentacinquenne. La cantante, sulla sua pagina di Instagram, ha voluto ricordare quei momenti e ha fatto un ringraziamento particolare alla presentatrice Maria De Filippi, con la quale ha instaurato un rapporto speciale.

La lettera è cominciata in questo modo: “Cara Maria sono trascorsi questi bellissimi dieci anni da quella bellissima finale, tutto è iniziato con il primo provino”. L’artista ha continuato dicendo che hanno avuto la possibilità di vivere tante emozioni, sottolineando che era molto giovane per fare i conti con un modo a lei sconosciuto.

La dedica alla conduttrice e il like di Emma Marrone

La lettera è proseguita con un attestato di affetto nei confronti della moglie di Maurizio Costanzo. Queste sono le parole al riguardo di Loredana Errore: “Cara Maria sappi che nonostante l’acerba età non ho mai smesso di volerti bene”. Ha fatto notare che è stato fondamentale l’incontro con la presentatrice che l’ha dato l’occasione determinante per raggiungere traguardi importanti.

La cantante ha affermato: “Oggi più che mai testimonio la vita e il bello, tenero dolce che lei stessa sa dare, la ringrazio per averti conosciuto e solo che un giorno ci rincontreremo in un grande abbraccio”. Si sono fatte alcune ipotesi sulla possibile partecipazione di Loredana Errore ad “Amici all stars”.

La lettera si è conclusa con un ringraziamento speciale alla conduttrice: “Grazie Maria e a tutto il tuo staff per quello che mi avete donato, con affetto e stima Loredana”. Infine ha invitato le persone a rimanere a casa: “Ciao raga a presto con la nuova musica”. Sono arrivati anche i like di Emma Marrone al post pubblicato da Loredana Errore, a dimostrazione di un’avventura da loro condivisa fino alla finale.