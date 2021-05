Lo sfogo di Marialaura De Vitis: "Non ho mai sfruttato Paolo Brosio per soldi"

In questi giorni, con dei video pubblicati sulle sue storie di Instagram, Marialaura De Vitis ha annunciato di essersi definitivamente lasciata con Paolo Brosio. La coppia nei mesi scorsi è stata al centro di ogni tipo di discussione per l’enorme differenza di età (lei classe ’98 mentre il giornalista è nato nel ’56).

Proprio per questo motivo molti telespettatori hanno accusato l’influencer di aver vissuto una storia d’amore con l’ex naufrago solamente per cercare un po’ di popolarità. Marialaura e Paolo Brosio, intervistati a “Live – Non è la D’Urso”, hanno preso sempre le distanze da queste polemiche sottolineando che il loro amore era vero.

La separazione e lo sfogo di Marialaura

Dopo l’annuncio della separazione sui social network Marialaura è stata un’altra volta vittima dei suoi haters. La ragazza però nel pomeriggio del 14 maggio con delle storie su Instagram sbotta contro queste persone, rivelando per l’ennesima volta di aver vissuto una vera storia d’amore con Paolo Brosio.

La De Vitis rivela di aver ricevuto delle offese molto pesanti sul proprio conto, venendo accusata di vivere in una topaia sporca che sembra una strada. Marialaura però ci tiene a precisare di vivere in un ambiente totalmente pulito e nonostante abbia un cane si impegna giornalmente per cercare di tenere in ordine il suo monolocale.

Su chi l’accusa di aver sfruttato Paolo Brosio per il denaro ci tiene ad aggiungere: “Casa mia è piccola perché è un monolocale ed è quello che mi sono potuta permettere quando mi sono trasferita a Milano. Perché la sottoscritta paga l’affitto con i suoi soldi e la sua fatica del lavoro. Con i soldi che guadagno pago l’affitto, quindi questo monolocale è ciò che posso permettermi a Milano”. Dichiara di essere molto soddisfatta nel luogo in cui vive, e nonostante abiti in una casa molto piccola ammette di essere orgogliosa di riuscire a pagare tutte le spese senza dipendere da un uomo.