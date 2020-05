Lino Guanciale dichiara di volere un figlio

Lino Guanciale è stato protagonista di un’intervista al settimanale “Tv Mia“, dove ha avuto modo di porre l’accento sui prossimi progetti lavorativi, ma ha anche fatto delle rivelazioni sul rapporto con la sua compagna. Si tratta di Antonella Liuzzi, sulla quale ha espresso parole di affetto, facendo notare che la relazione procede nel migliore dei modi.

Con la professoressa della Bocconi di Milano è riuscito a ritrovare la giusta stabilità e tra i progetti ci sarebbe quello di diventare padre per la prima volta. Guanciale ha fatto notare che questo desiderio viene anche prima del lavoro, dichiarando: “Un figlio è qualcosa che desidero davvero”.

Nel corso della chiacchierata l’interprete avezzanese si è concentrato sulla sua vita sentimentale, così importante al punto da fargli mettere in conto la possibilità di metter su famiglia, come aveva già recentemente dichiarato in un’intervista al settimanale “Visto“ . Riguardo alla fidanzata, queste sono state le parole dell’attore, che non ha usato mezzi termini: “Posso dire che sono felice, sto bene”.

Ha continuato ponendo l’accento sul fatto che sarebbe il momento giusto per divenire padre e i suoi primi quarant’anni gli hanno anche permesso di fare un bilancio della propria vita. Poi l’attore e protagonista della serie televisiva “L’Allieva“ ha evidenziato i valori della famiglia, ai quali è molto legato.

Queste le dichiarazioni al riguardo di Lino Guanciale che ha affermato: “Ho quarant’anni e mi auguro che prima o poi arrivi un figlio, è qualosa che desidero davvero, la famiglia per me rappresenta un traguardo”. L’attore, molto presente sui social, è stato protagonista di alcune dirette Instagram, dove ha rivelato di trascorrere la quarantena con la compagna nella nuova casa romana. Infine sul successo de “L’allieva” ha affermato: “La trama continua ad intrigare”.