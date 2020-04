Lino Guanciale: "Non potrei sentirmi completo senza una famiglia mia"

Lino Guanciale è uno degli attori più amati dai milioni di telespettatori italiani, grazie ai tanti ruoli interpretati in fiction di grande seguito. L’attore è stato protagonista di un’intervista al settimanale “Visto“ e ha avuto modo di porre l’accento anche sulla sua vita privata.

In particolar modo ha fatto notare la sua voglia di farsi una famiglia e ha sottolineato l’intenzione di rallentare il lavoro. E’ la prima volta che l’attore parla in maniera più approfondita della sua vita privata, sebbene mantenga un certo riserbo come da consuetudine. L’interprete ha continuato dicendo che non si sentirebbe felice nel caso in cui non costruisse una propria famiglia.

I progetti dell’attore

Queste sono le dichiarazioni al riguardo dell’attore, il quale si è espresso in questi termini: “Ho sempre saputo che per me tra le cose essenziali della vita c’è la famiglia e che un giorno ne avrei voluta una mia”. Nel corso della chiacchierata con il settimanale “Visto”, Guanciale si è anche concentrato sull’importanza data al lavoro di attore in questi anni.

L’attore, però, ha affermato: “Prima c’era il lavoro, l’entusiasmo delle nuove esperienze, il mio carattere forte da limare con pazienza”. Allo stesso tempo ha ribadito il proprio sogno: “Oggi so che non potrei sentirmi mai completo senza una famiglia mia”. Inoltre ha spiegato che si impegnerà a dare un ritmo differente ai propri impegni di lavoro.

Lino Guanciale si è espresso in questi termini non lasciando alcun dubbio: “In un prossimo futuro la mia vita prenderà un ritmo più normale rispetto agli ultimi anni in cui ho girato per mesi e mesi di seguito”. L’interprete avezzanese ha anche parlato del rapporto con i personaggi di Cagliostro e Conforti: “Avevano ancora motivo di esistere, margine d’azione, quindi ho accettato di vestirne di nuovo i panni”.