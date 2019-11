L’ex tronista Claudio Sona attacca duramente Barbara D’Urso

Claudio Sona è stato uno dei tronisti più amati di “Uomini e Donne“. Nel talk show dei sentimenti, in onda su canale 5 e condotto da Maria De Filippi, Claudio è stato il primo tronista gay nella storia del programma. Il suo percorso fece sognare milioni di telespettatori e al culmine dello stesso scelse Mario Serpa.

La relazione tra Claudio e Mario è durò qualche mese, salvo poi terminare nel peggiore dei modi, tra accuse e rivelazioni sorprendenti. Adesso Claudio torna a farsi sentire, ma questa volta non è nulla che abbia a che fare con Mario o con il suo percorso a “Uomini e Donne”, ma per accusare Barbara D’urso e difendere Vladmir Luxuria.

Andando con ordine, nel corso dell’ultima puntata di “Live- Non è la D’Urso“, è andato in onda uno scontro accesissimo tra Vittorio Sgarbi e Vladmir Luxuria. Sgarbi ha pronunciato frasi poco eleganti nei confronti dell’ex parlamentare, frasi del tipo: “Io ti ho visto nell’evidente posizione di chi batte. Non sei stata scambiata per prostituta, tu lo eri“.

Insomma frasi davvero forti che hanno scatenato la reazione di Claudio Sona, il quale comprende la posizione di Vladmir Lxuria, dato che entrambi sono omosessuali. Claudio ha puntato il dito contro i presenti e soprattutto contro la conduttrice, Barbara D’Urso, colpevoli di non aver difeso in qualche modo la Luxuria dalle ingiurie di Vittorio Sgarbi.

Claudio, difendendo la Luxuria su Instagram ha sbottato: “Durante la trasmissione Live- Non è la D’Urso” è stato trasmesso l’esempio più becero di aggressione ai diritti delle minoranze. Quello che rileva è l’aggressione consumata, con violenza verbale incontrollata, nei confronti di una persona considerata diversa“.

Ha poi continuato, puntando il dito direttamente contro la padrona di casa e ha dichiarato: “Non basta sfilare oppure fare grandi dichiarazioni d’intenti”. Insomma le principali accuse di Claudio erano rivolte proprio alla D’Urso, la quale indubbiamente non ha fatto nulla per sopire la situazione. C’è da dire che anche parte del pubblico non ha gradito l’aggressione subita dalla Luxuria. Chissà se la D’Urso vorrà o meno replicare a Claudio.