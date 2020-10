Lele Mora shock su Belen Rodriguez: "Ha bisogno di quella cosa che si allunga e si accorcia"

Cosa ne pensa l’autore

Tonia Sarracino - Personalmente credo che Belen sbagli a cambiare uomo continuamente, è come se da sola non riuscisse a stare. Ha comunque suo figlio e, per il bene del bambino, dovrebbe preservarlo un po' di più. Non credo che sia bello apparire sempre in copertina, con uomini diversi. Forse Mora ha esagerato nelle parole, ma non nella sostanza.