De Martino-Marcuzzi, spunta un nuovo indizio: like e fiore viola. I due erano insieme già a maggio

Il triangolo che sta infiammando l’estate è quello composto da Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Il matrimonio tra Belen e Stefano è nuovamente naufragato e dietro sembrerebbe esserci proprio la Marcuzzi. Il gossip è infuocato e vede il ballerino e la conduttrice televisiva, amanti segreti.

E’ stato il portale “Dagospia” a lanciare l’indiscrezione, Stefano si è subito apprestato a smentire, Alessia lo ha fatto indirettamente con un post pubblicato su Instagram e che vede un libro di Woody Allen in bella vista dal titolo “A proposito di niente“, Belen si è subito consolata con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi e dunque da quello che si evince la situazione è molto ingarbugliata.

Anche il settimanale “Oggi” ci ha però messo del suo e ha appoggiato la tesi di “Dagospia” aggiungendo però qualche particolare in più e cioè che Belen avrebbe scoperto il tradimento di Stefano, mentre giocava insieme al piccolo Santiago con l’iPad proprio del marito. Adesso però nuovi, attendibili indizi vengono alla luce e vedrebbero la Marcuzzi e De Martino insieme già a maggio.

Una nuova e convincente ricostruzione dei fatti è emersa: a maggio Stefano era a Napoli (mentre Belen era a Milano e dunque già in crisi con il marito)e sul proprio profilo Instagram aveva postato una foto in cui si intravedeva un fiore viola che fuori usciva dalla tasca del giubbotto. In contemporanea, Alessia postava lo scatto di un tramonto al quale De Martino metteva like e qualche giorno dopo sul profilo della conduttrice è apparso lo stesso fiore viola che il ballerino aveva nella tasca del giubbotto.

E anche a quella foto, De Martino metteva like. All’apparenza i “mi piace” sono innocui ma, se si mettono insieme i pezzi del puzzle qualcosa di anomalo c’è e la gente ha iniziato a domandarsi come stiano realmente le cose. Addirittura c’è stato chi ha confrontato i due fiori e ha ritenuto che siano gli stessi, chi ha visto nei like di Stefano un “mi piace” di troppo, ed ecco che il gossip bollente non accenna a placarsi. Che Stefano e Alessia stessero insieme già da maggio? L’ipotesi non è da escludere.