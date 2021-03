Le prime parole di Tommaso Zorzi dopo la vittoria del GF Vip: "Esperienza incredibile"

È finita. Dopo quasi 6 mesi, la quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, è finita. Tommaso Zorzi è stato decretato vincitore, al culmine di un percorso intenso e fortissimo all’interno della casa. Alle spalle dell’influencer, con grande sorpresa di tutti anche perché ha eliminato Dayane Mello l’altra super favorita alla vittoria finale, si è classificato Pierpaolo Pretelli.

La finalissima è stata un vortice di emozioni, un susseguirsi costante di lacrime, sorrisi, gioia e adrenalina a mille. Si è partiti dall’incontro tra Andrea Zelletta (quinto classificato) e la sua fidanzata Natalia Paragoni, a seguire Zorzi ha potuto riabbracciare la madre e la sorella, così come Stefania Orlando (terza classificata) ha rivisto suo marito Simone Gianlorenzi e la loro cagnolina, Margot.

Due momenti davvero emozionati e che rimarranno impressi nella storia di questa edizione, sono stati l’incontro tra Dayane Mello e sua figlia Sofia e quello tra Pierpaolo e suo figlio Leonardo. Da lì, un’unica corsa verso il vincitore, verso colui che era più quotato di tutti ai bookmakers e che non ha deluso le aspettative: Tommaso Zorzi. L’influencer è stato travolto da un calore immenso, dall’abbraccio di tutti.

Nel trambusto generale, Tommy è riuscito a pronunciare le sue prime parole, prime parole da vincitore del GF Vip: “Ragazzi è un’emozione indescrivibile, non riesco ancora a rendermi conto. Pare che abbia vinto io. Non so più chi abbracciare, sto abbracciando tutti perché fuori non si potrà. Un’esperienza incredibile, non vedo l’ora di rivedere la puntata!“.

Sicuramente un po’ se lo aspettava, dato che tutti glielo hanno sempre detto, un po’ ci sperava, dato che il fine ultimo è sicuramente quello, ma Tommaso Zorzi si è emozionato come un bambino quando è stato proclamato vincitore. L’influencer è apparso incredulo, ma felicissimo. Ha reputato il momento un’emozione indescrivibile e tutto il percorso, un’esperienza incredibile.