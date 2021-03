GF Vip, la quinta edizione viene vinta da Tommaso Zorzi

La quinta edizione del “GF Vip“, condotta da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, termina precisamente all’1:25 del 2 marzo. A uscirne vincitore è Tommaso Zorzi, che si classifica davanti ad Andrea Zelletta, Stefania Orlando, Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli.

Considerato uno dei favoriti alla vigilia insieme a Dayane Mello, l’ex concorrente di “Riccanza” non ha deluso le aspettative riuscendo a vincere ogni televoto della finale. La sfida tanto attesa proprio con l’italo brasiliana però non si fa, siccome la modella viene eliminata a sorpresa al televoto contro Pierpaolo Pretelli con il 68% dei voti.

La vittoria di Tommaso Zorzi

Il primo televoto vede proprio Zorzi sfidarsi contro Andrea Zeleltta per contendersi l’ultimo posto in finale. La nomination viene vinta nettamente dall’influencer, siccome prende solamente il 16% dei voti da casa mentre il restante 84% ha voluto l’eliminazione dell’ex tronista di “U&D” dagli studi di Cinecittà.

Probabilmente la vera vittoria di Tommaso Zorzi si concretizza con l’eliminazione di Dayane Mello: considerata da subito la sua grande rivale per il trionfo finale, l’italo brasiliana viene eliminata a sorpresa contro Pierpaolo Pretelli. Sui social, come ci si poteva aspettare, si è scatenato subito il putiferio, in cui molti accusano i fan sia di Tommaso che di Stefania Orlando nell’aver manovrato il televoto decisivo.

Dopo aver decretato Pierpaolo Pretelli come primo possibile vincitore del “GF Vip“, l’ultimo posto viene conteso tra i due amici Tommaso e Stefania. Nonostante il gran seguito della Orlando fuori dagli studi di Cinecittà, contro Zorzi non può far davvero nulla venendo così eliminata con il 67% delle preferenze.

Il testa a testa finale è formato da Tommaso e Pierpaolo, con il pubblico che fa trionfare Zorzi grazie al 68% delle preferenze. L’influencer quindi vince 100 mila euro in gettoni d’oro, ove la metà va data in beneficenza a un’ente a propria scelta.