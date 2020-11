Le parole shock di Balotelli contro Selvaggia Roma: "Dimenticati la luce"

Mario Balotelli non ci sta. Anche lui, come il resto della famiglia e come la fidanzata ufficiale Giorgia Migliorati Novello, ha deciso di scendere in campo (stavolta in maniera solo metaforica) per difendere il suo fratellino Enock Barwuah dalle accuse rivoltegli da Selvaggia Roma, new entry nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Ma le sue parole hanno scatenato non poche perplessità.

Come ormai noto a chi segue il GF Vip 2020, l’influencer Selvaggia Roma ha dichiarato che la scorsa estate ha incontrato Enock Barwuah in un locale, a Roma. Lei era stata invitata lì da un amico del calciatore. Stando sempre a quanto racconta la 31enne italo-marocchina, Enock era molto ubriaco e quella notte si sarebbero baciati. Ma non sarebbe finita lì, perché lui le avrebbe chiesto di raggiungerla in hotel per proseguire il loro incontro a due.

Selvaggia sostiene di avere i messaggi che provano tutto ciò – compresi quelli in cui alle 6.00 del mattino la invita nel suo hotel romano – e che anzi siano già in mano degli autori. Saputo ciò, Enock ha spiegato all’amico Andrea Zelletta che quegli sms esistono, è vero, ma sono stati mandati da un suo amico che però ha usato il suo cellulare. Sia la fidanzata Giorgia che la famiglia di Enock credono alla sua versione.

Le frasi equivoche di Mario Balotelli su Twitter

Ovviamente gli crede anche Mario Balotelli, che tuttavia non si è limitato a difendere il fratello sui social. Su Twitter, il social dove è più attivo, ha scritto infatti alcune frasi che stanno generando moltissime polemiche poiché sono alquanto minacciose e sembrano rivolte proprio a Selvaggia Roma. “Quando decidi di camminare nelle tenebre, dimenticati la luce” ha scritto sulla sua bacheca l’ex calciatore della nazionale.

E ancora: “Gioco finito. Enock è intoccabile, ripeto intoccabile. La vita non è al GF, quando si sparla a caso poi si prendono le proprie responsabilità ma fuori dalla casa”. Cosa avrà voluto dire, che lui e la famiglia Barwuah adiranno le vie legali contro la gieffina?