Grande Fratello Vip, la fidanzata di Enock e la sorella si scagliano contro Selvaggia Roma

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda nella giornata del 13 novembre, è entrata come concorrente nella Casa l’ex volto di Temptation Island, Selvaggia Roma. La donna ha attirato immediatamente l’attenzione su di sé per uno scontro con Elisabetta Gregoraci, ove l’accusa di sfruttare il suo amico Pierpaolo Pretelli.

Sempre nella stessa diretta, Selvaggia Roma dichiara di essersi scambiata un bacio con Enock Barwuah mentre quest’ultimo era già fidanzato con Giorgia Migliorati: “Eri ubriaco, sei uno sfigato se credi che chiamarti le ragazze in albergo alle sei di mattina basti”. Ovviamente il fratello di Mario Balotelli ha respinto tutte le accuse, etichettandola come una gran bugiarda.

La famiglia di Enock prende le sue difese

L’attuale fidanzata di Enock, Giorgia Migliorati, ha preso immediatamente le sue difese pubblicando una storia su questa vicenda. La ragazza infatti, su una storia di Instagram, lancia una frecciatina nei confronti di Selvaggia Roma: “Come direbbe qualcuno, vai a giocare un po’ più in là”.

Come ben sanno i fan del GF Vip questa frase è stata detta per la prima volta da Giulia De Lellis durante la prima edizione del reality show condotto ai tempi da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. In questa circostanza l’ex volto di Uomini e Donne provò ad allontanare Asia Nuccetelli da Andrea Damante, che era il suo fidanzato.

Della stessa idea anche la sorella di Enock, che sempre sui social ha voluto prendere le sue difese: “Vedo che qualcuno ha voglia di essere sbranata. Stai giocando con il fuoco. Sono molto tranquilla come persona, mi faccio i cavoli miei e vivo nel mio mondo. Però se tocchi i miei fratelli tocchi me”. E poi aggiunge: “Hai cliccato il bottone sbagliato stavolta. Se pensi di essere il fuoco io ti spengo. Voliamo basse. Hai sbagliato famiglia stavolta. Quando uscirai dove vuoi, quando vuoi. Sono pronta”.