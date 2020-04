Lara Zorzetto attaccata pesantemente dalla compagna del suo ex: "Incinta per soldi"

Lara Zorzetto è ritornata di nuovo alla ribalta del gossip dopo che la ragazza diede qualche tempo fa la lieta notizia del suo nuovo fidanzamento con la sua anima gemella, ma anche della sua gravidanza inaspettata, che l’ha riempita di gioia. La felicità al settimo cielo ha pervaso la coppia, una nuova vita li aspetta e tante novità attendono i futuri neo genitori.

Da poco inoltre la coppia ha anche scoperto il sesso del bebè, che sarà di fatto maschietto; fiocco azzurro quindi per la Zorzetto. Nonostante il periodo davvero roseo per la ragazza, gli attacchi sono sempre dietro l’angolo, soprattutto da personaggi di sua conoscenza passata. Pare che di recente la ragazza è stata pesantemente attaccata dalla fidanzata del suo ex compagno Michael De Giorgio.

La Zorzetto in passato era fidanzata con De Giorgio, partecipando con lui al programma Mediaset Temptation Island; in seguito i due si sono lasciati e di certo i rapporti tra i due ragazzi non sono rimasti dei migliori, tanto che l’attuale ragazza di Michael ha attaccato davvero in maniera dura la Zorzetto. La giovane donna fidanzata con De Giorgio infatti pubblica una serie di storie su Instagram con l’intento di attaccare la futura neo mamma e si leggono delle frasi molto pesanti nei confronti della Zorzetto.

Infatti tra le frasi dette dalla donna, si legge: “Sei al quinto mese, no? Allora mi è sorta una domanda. Se sei al quinto mese vuol dire che ti ha messo incinta lo stesso giorno che vi siete conosciuti. Ma non ti fai schifo?[…] Fai pena, ti sei fatta mettere incinta solo per questi (mimando il gesto dei soldi, ndr) e solo per i followers. Per aumentare. Fatti schifo“.

Attacchi e offese molto sentire nei confronti della diretta interessata, di certo la risposta non sarà delle migliori. Non resta dunque che attendere la risposta della Zorzetto e del suo compagno, che di certo saranno offesi dell’attacco viste le pesanti accuse fatte dalla ragazza.