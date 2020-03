Lara Zorzetto incinta: la gioia dell’ex concorrente di "Temptation Island"

Una serie di notizie sconfortanti hanno investito molte persone a livello mondiale a causa del Coronavirus, ma c’è chi invece sta vivendo questo periodo col sorriso sul viso. È il caso di Lara Zorzetto, l’ex partecipante del noto docureality “Temptation Island”; la donna, che in passato aveva fatto tanto parlare di sé, oggi ritorna con una lieta notizia.

La ragazza, infatti, aspetta un bambino, una notizia che di certo ha fatto saltare di gioia sia lei che il padre del bambino. Lara ha conosciuto il suo attuale fidanzato, Mattia Monaci, qualche mese fa ed in poco tempo i due hanno letteralmente bruciato le tappe, innamorandosi perdutamente fino al punto da costruire una vita insieme e mettere in cantiere una piccola creatura.

La storia con Michael Di Giorgio è divenuta ormai solo un ricordo sfocato; la Zorzetto infatti sta vivendo un periodo davvero felice insieme al suo Mattia e la notizia che i due aspettano un bambino ha letteralmente scombussolato la vita dei due innamorati. Lara infatti ha comunicato qualche giorno fa la notizia tramite una foto con tanto di didascalia su Instagram, affermando: “Vi possiamo dire con immenso entusiasmo che aspettiamo un bimbo o una bimba. Quante cose sono successe così velocemente, […] senza programmare nulla“.

Lara ha aggiunto di aver atteso un po’, qualche mese, prima di ufficializzare la cosa, perché voleva appurare che tutto andasse per il verso giusto, senza imprevisti. Volendo descrivere Lara in una sola parola, l’aggettivo giusto sarebbe “appagata”, infatti la ragazza stessa si dichiara enormemente felice per il periodo che sta vivendo.

Si sente amata dal suo ragazzo ed è in dolce attesa, tutto ciò che dichiara di aver sempre sognato. Tanti sono stati i commenti dei suoi fan, che hanno manifestato vivo interesse per la notizia, complimentandosi con la ragazza e facendole i loro sentiti auguri. Non resta quindi che attendere altre interessanti news riguardanti la gravidanza di Lara.