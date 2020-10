L’amarezza dell’ex di Elisabetta Gregoraci: "Flavio Briatore era sempre tra noi"

Raggiunto inizialmente dalle telecamere di Barbara d’Urso per il suo talk-show Live – Non è la d’Urso, l’imprenditore ed ex pilota Francesco Bettuzzi ha disertato il secondo appuntamento con la conduttrice di Canale 5 per concedere un’intervista esclusiva al settimanale “Chi” di Alfonso Signorini in edicola questa settimana.

E proprio alla rivista di Signorini – che guarda caso è anche autore e conduttore del “Grande Fratello Vip“, nella cui casa attualmente si trova Elisabetta Gregoraci – Bettuzzi ha raccontato retroscena inediti della sua storia d’amore con l’ex signora Briatore. Una relazione durata ufficialmente tre anni, quelli immediatamente successivi al divorzio dei coniugi Briatore, ma che si mormora fosse iniziata già diversi anni prima, quando l’ex modella calabrese era ancora sposata.

Francesco Bettuzzi ed Elisabetta Gregoraci, infatti, si sono conosciuti a Montecarlo nell’aprile del 2014, e pare che la data tatuta sul polso della donna sia proprio quella del loro primo incontro. Bettuzzi ha dichiarato che all’inizio tra loro c’era una semplice amicizia che pian piano si è tramutata in un grande amore. Un amore vissuto però in sordina, senza dare nell’occhio, visto che Elisabetta era single da poco.

“Abbiamo fatto una vita low profile e siamo sempre andati in luoghi dove non potessero riconoscerci”, ha ricordato l’imprenditore, “ma alla lunga sono diventato insofferente a questa situazione e dopo diverse incomprensioni ci siamo lasciati”. Sì perché, come Bettuzzi ha già dichiarato tempo fa in un post su Instagram, nel rapporto con Elisabetta non sono mai stati solo loro due, c’era sempre il terzo incomodo: c’era sempre l’ombra di Briatore. Nonostante non stesse più con Elisabetta, l’imprenditore continuava a voler controllare e a condizionare la vita della madre di suo figlio.

E lei si lasciava condizionare. O almeno questo è quello che sostiene Bettuzzi, il quale nell’intervista ha rivelato: “Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto, ma la presenza dell’ex marito Briatore c’era e la condizionava”. E pare che proprio questa scomoda presenza abbia portato a numerose incomprensioni tra i due ex fidanzati. Dissapori e piccoli o grandi litigi che alla lunga hanno logorato il rapporto e il sentimento, portandoli a lasciarsi.