Elisabetta Gregoraci ha tradito Flavio Briatore? Le scioccante rivelazione dell’ex di lei

Una nuova, scioccante rivelazione potrebbe causare uno scandalo che travolgerebbe Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore, con conseguenze distruttive sia sulla sua carriera che sul rapporto, già precario, con l’ex marito. Sì, perché nel corso dell’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso è intervenuto in collegamento il paparazzo Maurizio Sorge assieme a un ospite d’eccezione.

Le dichiarazioni di Francesco Bettuzzi, ex compagno di Elisabetta Gregoraci, e la smentita del paparazzo

Si tratta di Francesco Bettuzzi, ex pilota di linea ed ex compagno di Elisabetta Gregoraci. Ufficialmente i due si sono fidanzati subito dopo la separazione di lei da Flavio Briatore e sono stati insieme, tra vari tira e molla, per ben tre anni. Questo è anche quanto sostenuto da Bettuzzi, mentre Sorge ha ipotizzato una realtà molto diversa, che provederebbe il tradimento della Gragoraci ai danni dell’ex marito.

Dallo studio, infatti, Barbara d’Urso ha appurato che il tatuaggio della gieffina, che si è tatuata sul braccio la data 11 aprile 2014, sarebbe riferito proprio a Bettuzzi: lui stesso ha confessato di aver conosciuto l’ex lady Briatore proprio in quella data, durante una cena di gala a Montecarlo, dove vive la Gregoraci assieme a figlio ed ex marito.

Ai tempi, ha raccontato Bettuzzi, lui faceva il pilota di linea e con Elisabetta si era insturata una bella amicizia che solo dopo il divorzio con Briatore sarebbe sfociata in una storia d’amore, o almeno questo racconta l’uomo. Ma Sorge ha delle informazioni completamente diverse: pur senza dirlo esplicitamente l’uomo ha lasciato chiaramente intendere che la storia tra la show-girl calabrese e il pilota di linea sarebbe iniziata subito dopo il loro primo incontro, ovvero quando Elisabetta era ancora sposata.

Da ciò deriva che la donna, se questo fosse vero, avrebbe tradito Flavio Briatore. Anche la d’Urso ha mostrato di essere più propensa a credere alla versione di Sorge che non a quella di Francesco Bettuzzi. Del resto, si è chiesta maliziosamente la conduttrice, che senso avrebbe tatuarsi la data del primo incontro, quando la relazione sarebbe iniziata solo qualche anno dopo?