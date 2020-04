La sparizione di Serena Enardu dai social: "Ho avuto un ottimo motivo"

Nonostante il regime di restrizione e di quarantena a causa del Coronavirus, la coppia ricostituita composta da Serena Enardu ed il cantante Pago, al secolo Pacifico Settembre, riesce sempre ad essere al centro dell’attenzione. Solo qualche giorno fa infatti si venne a sapere della partenza di Pago, nonostante la restrizione, per passare le festività pasquali insieme a suo figlio Nicola a Roma.

A questo giro invece sembra che la protagonista sia proprio Serena; da quando è uscita dal reality “Grande Fratello Vip” la donna è sempre stata molto attiva su Instagram, continuando il suo lavoro di sponsor e televendita dei vari articoli. Da qualche tempo però non si avevano notizie della ragazza, tanto che in molti iniziavano a preoccuparsi, essendo abituati alla grande assiduità della Enardu.

Serena però spiega il motivo di questa sua temporanea assenza, riportando: “Sono sparita perchè stamattina stavo mettendo tutte le cose a posto nell’armadio e a un certo punto non trovavo questi stivali…Sono impazzita letteralmente…Li ho cercati ovunque…Alla fine ho controllato una valigia che avevo portato al GF e li ho trovati“.

Nulla di grave per fortuna per Serena, avendo semplicemente perso la pazienza per un paio di stivali che non trovava più e che voleva sponsorizzare ai suoi tanti followers che molto spesso gli chiedono i brand degli accessori e delle calzature che indossa. Per quanto concerne invece l’argomento vita di coppia, sembra che nonostante alcuni screzi, la convivenza con Pago stia procedendo in maniera ottima, tanto che da qualche tempo si vocifera circa un eventuale matrimonio tra i due.

L’argomento matrimonio è sempre stato un tabù per i due, più per Serena che per Pago; anche durante il GF Vip infatti la questione venne affrontata da Pago, ma Serena all’epoca non si sentiva ancora pronta ad affrontare la cosa; in molti ora vociferano che molto probabilmente i due ragazzi stiano pensando di convolare a nozze. Persino Pago sembra in piena attività lavorativa in questo periodo e ha iniziato a scrivere il suo libro, come da lui stesso dichiarato.