La sorprendente scelta dei testimoni del futuro marito di Simona Ventura

Qualche settimana fa la presentatrice televisiva Simona Ventura ed il compagno Giovanni Terzi, opinionista del programma televisivo “Storie italiane” in onda su Rai 1, hanno annunciato attraverso un’intervista di coppia al settimanale “Oggi” di aver deciso di coronare il loro amore con le nozze, che si terranno nel 2020.

Simona, dopo aver concluso una lunga relazione con il produttore cinematografico Gerò Carraro, ha ritrovato definitivamente la serenità sentimentale accanto a Giovanni, conosciuto ad una cena a casa di amici lo scorso anno. Per entrambi si tratterà delle seconde nozze – Simona è stata sposata dal 1998 al 2005 con l’ex calciatore Stefano Bettarini, dalla quale ha avuto due figli: Niccolò di 21 anni e Giacomo di 19 anni.

I diretti interessati al momento hanno comunicato solo l’anno in cui si terranno le nozze, il 2020. Ma un’indiscrezione pubblicata dal settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, ci fornisce una nuova informazione: i testimoni del figlio del noto giornalista Antonio Terzi. Queste le parole pubblicate nel settimanale: ” Il giornalista lo ha chiesto a Stefano Bettarini, ex di Simona, e a Niccolò, figlio di Stefano e Simona, ottenendo da entrambi una risposta positiva. Tutto in ‘famiglia’ allargata”.

Già lo scorso anno durante la messa in onda del programma televisivo “Temptation Island VIP” in cui Simona ha svolto il ruolo di presentatrice e Stefano ha partecipato come concorrente insieme alla fidanzata Nicoletta Larini, si è visto come i rapporti tra i due ex coniugi fossero caratterizzati da una grande amicizia e rispetto reciproco. Amicizia e rispetto evidentemente condiviso anche con i rispettivi compagni.

In passato già alcuni personaggi famosi hanno fatto da testimoni ai matrimoni degli ex compagni: Alessia Marcuzzi testimone di nozze al matrimonio dell’ex marito Simone Inzaghi con Gaia Lucariello e Gabriel Garko testimone di nozze al matrimonio dell’ex fidanzata Eva Grimaldi con Imma Battaglia.