Simona Ventura annuncia il suo matrimonio con Giovanni Terzi

Intervistati da “Oggi“ Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno rilasciato un clamoroso annuncio, ovvero che presto convoleranno a nozze. La conduttrice al settimanale ha infatti dichiarato: “Io e Giovanni abbiamo deciso di sposarci. Abbiamo trovato la casa dei nostri sogni per tutta la tribù dei nostri figli e a breve traslocheremo…”.

La Ventura nell’intervista parla proprio di tribù perché entrambi hanno dei figli avuti dalle precedenti relazioni. Simona Ventura con Stefano Bettarini ha infatti due figli, Niccolò e Giacomo, e nel 2014 ha adottato una bambina di nome Caterina. Anche Giovanni Terzi dalla sua ex moglie ha avuto due figli, Lodovico e Giulio, e tutti insieme quindi andranno a vivere nella nuova casa.

Simona e Giovanni si conoscono da un’anno ed hanno già capito di essere fatti l’uno per l’altra quindi hanno deciso di coronare la loro storia d’amore con il matrimoni. La data delle nozze è fissata per il 2020, non è stata svelata la data, ma la conduttrice ha rivelato che avverà a sorpresa.

Il magazine ha intervistato anche Giovanni Terzi che per la sua Simona ha avuto delle parole bellisime. Il giornalista ha dichiarato: “Sin dalla prima sera dentro me ho sentito che l’avrei amata. Dovevo ancora baciarla e già sapevo che non ci saremmo più lasciati…” aggiungendo che è rimasto colpito dalla sua generosità e dal suo amore per la famiglia.

Simona da parte sua ha dichiarato che alla sua età non credeva di riuscire a provare di nuovo un sentimento forte come quello che prova per Giovanni e che di questo sarà per sempre grata alla vita. Insomma i due sembrano essere veramente innamorati e felici.

La conduttrice infine, oltre che nella vita privata, sta vivendo un periodo molto felice anche per la sua carriera infatti è ormai un volto di Rai 2 dove è impegnata sia come voce narrante ne Il Collegio che come conduttrice del La Domenica Ventura. La trasmissione però visti gli ascolti deludenti è stata spostata durante la settimana con il titolo La Settimana Ventura.