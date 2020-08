La mossa di Pietro Delle Piane per riconquistare Antonella Elia

L’attore calabrese Pietro Delle Piane e la showgirl Antonella Elia hanno partecipato come concorrenti alla settima edizione del docu – reality di canale 5 “Temptation Island” per mettere alla prova il loro amore dopo un anno e mezzo insieme e dopo aver iniziato una travolgente convivenza a casa dell’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi”.

La coppia è uscita dal villaggio delle tentazioni separata: Pietro si è infatti dimostrato molto vicino ad una delle tentatrici del programma televisivo, tanto da parlare di un presunto bacio tra i due. Antonella non ha inoltre molto apprezzato le parole che il fidanzato ha riservato per lei e la sua vita, parole che secondo la showgirl danneggiano non solo lei ma l’intero genere femminile.

Nella puntata registrata ad un mese dal termine delle registrazioni del docu-reality, Antonella e Pietro hanno però parlato di un loro riavvicinamento, grazie ai numerosi gesti d’amore che l’attore sta riservando alla, presunta, ex fidanzata. A conferma del possibile riavvicinamento la scorsa settimana la coppia è stata paparazzata insieme al mare.

Pietro sembra dunque voler rinconquistare in tutti i modi la sua amata Antonella, per farsi perdonare dei gesti e delle parole riservate all’ex concorrente della quarta edizione del reality show “Il Grande Fratello Vip” durante la permanenza nel villaggio delle tentazioni e tornare a vivere la loro travolgente storia d’amore.

Queste le romantiche parole che l’attore calabrese ha riservato ad Antonella Elia attraverso uno scatto pubblicato nel suo profilo Instagram personale che lo ritrae di fronte al mare: “Ogni tramonto porta la promessa di una nuova alba. Di un nuovo inizio. Quello che sogno con te. Quando ferisci la persona a cui tieni di più al mondo, non ci sono parole che possano porre rimedio all’errore. Ecco perchè non ti chiederò scusa con le parole ma con i fatti. Ti amo”.