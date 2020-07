Temptation Island, Antonella Elia decide di lasciare Pietro Delle Piane: "Mi fai schifo"

Nell’ultima puntata di “Temptation Island“, condotto da Filippo Bisciglia, abbiamo potuto assistere alla seconda parte del falò tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Già si erano create delle forti tensioni tra i due, causate dall’avvicinamento dell’attore alla single Beatrice De Masi, con la quale è scattato anche un bacio.

La discussione inizia mettendo in mezzo nuovamente Fabiano, l’ex fidanzato di Antonella Elia. L’attore infatti non si capacita che il professore universitario abbia ancora le chiavi di casa, rivelando che si tratta di una forte mancanza di rispetto nei suoi confronti una cosa del genere, accusandola così di avere una mentalità da stro**a. L’ex valletta di Raimondo Vianello risponde con la sua solita ironia: “Sono molto meglio le tue ex, loro sono morbide, non aride. Le tue ex sono presenti nella tua vita”.

Successivamente Filippo Bisciglia mostra i video di Pietro Delle Piane mentre si bacia con la single Beatrice. Questo bacio affettuoso viene poi confermato dallo stesso attore durante una chiacchierata con Lorenzo Amoruso.

Da questo momento in poi Antonella Elia, non credendo alle giustificazioni di Pietro, inizia a lanciare dei duri attacchi: “Ti amo ma mi fai schifo! Ti amo perché sono preoccupata per il tuo futuro ma piuttosto che tornare con te mi faccio monaca! E non cercarmi perché ti cancello dai social”. Delle Piane rivela di aver detto quelle cose solamente per rabbia, ma ormai la storia d’amore sembra essere totalmente naufragata.

Infatti Antonella Elia, nel finale, decide di uscire dalla trasmissione senza il suo compagno al proprio fianco. Sono state del tutto inutili le insistenze dell’attore che si è messo addirittura in ginocchio per convincerla e farle cambiare idea.

La situazione dopo un mese da “Temptation Island”

Antonella Elia rivela che una volta ritornati a Roma il suo fidanzato è stato sempre più presente nella sua vita, e non hanno più litigato. Non nasconde che alcune delle sue reazioni avute nella trasmissione siano state esagerate, ma poiché si sente molto innamorata vuole iniziare a credere alle sue parole.

Ma le sorprese con Antonella Elia non finiscono mai. Infatti Filippo Bisciglia dichiara che a distanza di dieci giorni la showgirl ritorna nuovamente dinanzi alle telecamere per raccontare di essersi sentita molto ferita nell’aver sentito le parole del suo compagno, che sono offensive sia per lei che per tutto il genere femminile. Nonostante questo, l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” non esclude che possa esserci un ritorno di fiamma in futuro.