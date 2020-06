La confessione di Pago sul GF Vip: "Potevo gestirlo meglio"

Il noto cantante Pago, nome d’arte di Pacifico Settembre, sta attraversando un momento di transizione emotiva e lavorativa. Il cantante è molto noto sulle principali riviste di gossip per la sua storia d’amore altamente burrascosa con Serena Enardu, finita, ancora una volta, nel peggior modo possibile.

Tante sono state le possibilità che si sono concessi i due, ma nessuna ha funzionato fino in fondo, portando sempre allo stesso risultato, la distruzione del rapporto. Molto probabilmente, i due non sono fatti per stare insieme. Dal punto di vista lavorativo, il cantante è intento a pubblicizzare il suo nuovo libro autobiografico intitolato “Vagabondo per amore“.

In poco tempo il libro ha raggiunto una rilevante quota di vendite; il cantante nel libro rivela anche tutte le sfaccettature della sua storia con Serena Enardu, una storia che ha avuto numerosi alti e bassi. Di recente il cantante si è confessato anche con il settimanale “Chi“, affermando qualcosa anche riguardo la sua precedente partecipazione al “Grande Fratello Vip”.

Nell’intervista pubblicata di Pago si legge: “È stata una bella esperienza, ma fino a un certo punto. Potevo gestirla meglio, ormai è andata. Ora ho solo voglia di musica, di estate e di vita. E ho voglia di tornare a sorridere!“. Il cantante dunque ha tutte le migliori intenzioni di voltare pagina una volta per tutte, cercando di guardare avanti, e perché no, aprire il suo cuore a nuovi amori.

In questo momento il cantante si dichiara pienamente preso dal suo lavoro, infatti Pago, oltre alla pubblicazione del suo libro, è intento anche a comporre un nuovo singolo, dichiarando in merito: “In questo momento mi sto concentrando sulla mia carriera e sulla mia vita personale, che ha preso scossoni non da poco”.

In ultimo Pago parla della reunion fatta insieme a tutti gli ex partecipanti della scorsa edizione del GF Vip, o quasi tutti, affermando che con alcuni è rimasto in contatto, creando una buona amicizia anche fuori dal programma, come è stato il caso di Adriana Volpe e Paola Di Benedetto ma, a proposito di altri, il cantante dichiara: “Il resto, persi di vista. ma pazienza“.