La biografia di Harry e Meghan, un libro svelerà i motivi dell’addio alla corona

Come in molti sanno la coppia costituita da Harry e Meghan Markle ha di recente abbandonato in maniera definitiva la famiglia reale. Pur promettendo che in qualsiasi momento in cui vi sia bisogno della loro presenza rappresentativa, i due ragazzi saranno presenti per la famiglia reale, è pur vero che a seguito della loro discussa quanto controversa decisione, Meghan ed Harry hanno perso ogni qualsivoglia privilegio di casata reale.

Una decisione che ha fatto tremare molto la Corona, mostrando una famiglia, sotto certi aspetti, non molto coesa e facendo quindi vacillare anche la fiducia dei loro sudditi. Dopo il periodo di prima emergenza dovuto all’esplosione della notizia bomba, con il tempo il peggio sembra essere passato e i due ragazzi sono riusciti nel loro intento di abbandonare l’Inghilterra, con tutti gli annessi e connessi che tale scelta avrebbe comportato.

In piena autonomia economica (o quasi) i ragazzi hanno deciso di ricreare la propria vita e la propria indipendenza in America. Da qualche tempo però gira voce che nei mesi avvenire, per la precisione nella prima decade di agosto, verrà pubblicato un libro che spiega il reale motivo alla base dell’abbandono della famiglia reale da parte dei due.

Il libro si chiamerà “Thoroughly Modern: The Real World of Harry and Meghan“, prodotto da Carolyn Duran e il giornalista anglo-iraniano di Harper’s Bazaar, Omid Scobie; la biografia parlerà della vita di Meghan Markle, dal primo incontro con Harry all’insendiamento a palazzo, al matrimonio, al figlio ed infine alla decisione ultima di abbandonare quella realtà.

Il libro si basa su un’intervista che Harry e Meghan avevano concesso precedentemente all’abbandono dell’Inghilterra ed è stato infatti scritto con la collaborazione dei due ragazzi. 320 pagine che promettono di far luce e chiarezza sulla questione, alle tante persone che ancora oggi si chiedono cosa sia andato storto, come sia possibile giungere a una decisione così drastica.

C’è in effetti da puntualizzare che non sarebbe la prima volta che viene pubblicato un libro in grado di svelare i retroscena della famiglia reale; all’epoca infatti anche Lady D, madre di Harry e William e moglie di Carlo, aveva collaborato alla stesura del libro “Diana: Her True Story“, scritto da Andrew Morton, che fece tremare la Corona. Non resta quindi che attendere la data precisa della pubblicazione del nuovo libro.