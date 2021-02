Kledi Kadiu diventa papà per la seconda volta: l’annuncio della moglie

Kledi Kadiu è noto al grande pubblico italiano per essere stato un ballerino professionista nella scuola di Amici, il talent che Maria De Filippi conduce con grande successo. Un ballerino e artista che ha sempre cercato di proteggere la sua vita privata dal gossip e da sguardi indiscreti. Kledi si appresta a diventare papà per la seconda volta, come annunciato proprio dalla sua moglie sui social.

Kledi Kadiu e la moglie Charlotte Nazzari sono una coppia che, in pochissimo tempo, ha bruciato tutte le tappe. Si sono conosciuti e, in breve tempo, sono diventati genitori della piccola Lea, nata nel 2016 e due anni più tardi, nel 2018, si sono sposati senza dare nessun annuncio delle nozze. Ora i due, come testimoniato dalla moglie, si apprestano a diventare genitori per la seconda volta.

Nonostante i 18 anni di differenza, i due sono più uniti che mai e Charlotte, insegnante di yoga, sul suo profilo Instagram annuncia ai suoi followers la lieta novella con queste parole: “Qualcuno ha iniziato il suo viaggio. Baby 2 ti aspettiamo con amore”. Un evento che vedrà la luce e l’allargamento della famiglia nel mese di agosto.

Insieme alla didascalia, ha postato la foto di lei e del marito Kledi con la piccola Lea mentre tengono tra le mani l‘ecografia del futuro nuovo ingresso nella famiglia. Kledi ha ammesso più volte di essere un padre chioccia e non credeva che un evento come la paternità potesse dargli così tanta gioia e stravolgergli la vita, proprio come sta accadendo.

Nonostante non sia presente come prima in televisione, il ballerino non ha abbandonato la danza, anzi. Ora è un insegnante in diverse scuole, non solo in Italia, ma anche in Albania, la sua terra d’origine. La famiglia rimane al primo posto nella sua vita. Recentemente è stato ospite della trasmissione “Ogni mattina“, condotta da Adriana Volpe, dove si è lasciato andare ad alcune confessioni riguardanti Maria De Filippi.

Il ballerino ha ringraziato la presentatrice per il supporto che gli ha fornito, in quanto grazie a lei ha potuto muovere i primi passi nel mondo della televisione. Ha ricordato dei balletti che improvvisava con la De Filippi, soprattutto a “C’è posta per te”, ricordando i vari calci negli stinti che sono giunti, e afferma che la conduttrice è molto musicale.