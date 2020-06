Katia Fanelli e l’ipotesi della partecipazione al GF Vip

Non è poi finito da molto il famoso reality show più amato della televisione italiana, Il Grande Fratello Vip, il programma, condotto da Alfonso Signorini, ha saputo dare non poche soddisfazioni agli autori dello show; Signorini infatti ha saputo ben riportare ai suoi vecchi fasti il programma, facendogli raggiungere ottime vette di audience ad ogni puntata.

Numerosi erano anche i concorrenti che hanno saputo creare molta curiosità nello show, personaggi come Pago e Serena, con la loro storia tormentata, fino al discusso rapporto di amicizia instauratosi tra Adriana Volpe e Andrea Denver. Sembra però si stia già pensando alla nuova edizione, che prenderà il via nella prossima stagione televisiva.

Il conduttore, appare quasi scontato, sarà ancora una volta Alfonso Signorini, il quale sta già iniziando la sua scaletta di convocazioni, ed è qui che entra in scena una ex partecipante di “Temption Island“, ovvero Katia Fanelli. La ragazza concluse la sua avventura sull’isola non nel migliore dei modi, lasciandosi con il suo fidanzato poco dopo la fine del programma.

Di recente la Fanelli è stata tra i nomi inseriti nel mare magnum di rumors dei possibili personaggi che varcheranno la porta rossa della villa di Cinecittà. Il tutto è nato a seguito del gioco a cui la Fanelli si è prestata insieme ai suoi followers su Instagram, ovvero delle domande e delle risposte. I fan della ragazza hanno approfittato del gioco per farle una serie di domande e una di queste è stata posta da un suo follower, che le ha consigliato di partecipare al provino del GF Vip.

La Fanelli risponde con una semplice emoticon della faccina che fa l’occhiolino. A questo punto le interpretazioni sono state due: o la Fanelli ha voluto intendere che seguirà il consiglio del suo follower, oppure che ha già partecipato al provino, ma questo solo il tempo potrà confermare l’ipotesi o farla cadere del tutto. Intanto i suoi fan hanno anche avuto modo di approfondire il suo stato sentimentale con il suo ex ragazzo, ma la Fanelli risponde in maniera schietta e decisa: “Tra me e lui non c’è più niente“.