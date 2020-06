Johnny Depp e Amber Heard, gli ultimi rumors sul presunto motivo della separazione

Ha suscitato scalpore il divorzio tra Amber Heard e Johnny Depp e tuttora non si placano le indiscrezioni sulla ex coppia. Anzi, spuntano perfino dettagli bollenti sul conto della Heard. Pare che l’ex moglie di Depp abbia avuto un ménage à trois con due personaggi famosi mentre era ancora sposata con il celebre attore.

I due personaggi in questione sono Elon Musk e Cara Delevingne, ma sul loro rapporto ci sono solo le parole di Depp. Eppure, c’è anche qualcun altro che può confermare la relazione intrecciata della Heard. Si tratta di Josh Drew, ex marito di Raquel Pennington, amico di Amber e testimone, al quale l’avvocato Benjamin Chew pare abbia fatto una domanda precisa.

Il legale gli ha chiesto se Raquel gli avesse mai confessato che la Heard aveva una relazione con Cara Delevingne mentre era sposata con Johnny. Inaspettatamente, l’ex marito di Raquel aveva confermato. Drew aveva anche detto che Amber passava alcune notti insieme ai due noti personaggi.

Questa conferma è un punto a favore per Johnny Depp, che si è preso una rivincita sulla ex moglie, rea di averlo accusato di aver usato violenza su di lei, accuse che Depp aveva subito smentito. A questo punto l’imprenditore e la modella potrebbero essere chiamati come testimoni e dovrebbero rivelare quanto detto all’avvocato.

Le accuse contro l’ex moglie sono anche per diffamazione, ma la storia della relazione con i due mentre lei era sposata cambierà la posizione di Amber. Pare che i fatti risalgono al 2015, quando l’attore aveva mandato avanti la causa per diffamazione da 50 milioni di dollari.

Ad oggi sono tante le testimonianze che vanno contro l’ex moglie di Depp e finalmente l’attore potrebbe rifarsi delle accuse rivolte da lei riguardo le violenze domestiche. Depp ha sempre detto che non c’è nulla di vero, ma sarà davvero così? Le liti e le cause fra i due sembrano non avere fine.