Jerry Calà, le parole shock dell’attore: "Dicono che puzzo di morto"

Jerry Calà, il celebre attore comico, è tornato a far parlare di sé non tanto per i suoi ultimiti successi musicali . dei veri e propri tormentoni estivi che hanno fatto ballare e divertire in tanti – ma soprattutto per delle dichiarazioni fatte nel corso di una recente intervista, riguardanti il suo desiderio di ritornare a fare cinema.

Un’intervista semi seria quella del celebre componente de “I Gatti di Vicolo Miracolo”, il gruppo di comici che ha fatto la storia dello spettacolo del nostro Paese e che ancora in tanti rimpiangono, per quel modo di fare satira – scherzoso ma pungente nello stesso tempo -, a Radio Rai 2 nella trasmissione “I Lunatici”, dove l’attore si è raccontato a tutto tondo, senza risparmiare niente e nessuno.

Le dure parole di Jerry Calà sul cinema

Jerry Calà è stato uno dei cantanti e degli attori italiani più amati del nostro Paese, ma allora per quale motivo non torna più sul piccolo e grande schermo da anni? Lo spiega lo stesso artista a “I Lunatici” dicendo: “Altrove gli attori che hanno una storia vengono tenuti da conto e coccolati, vengono chiamati per fare delle parti anche come genitori o come nonni” – per poi proseguire con – “Qui invece si dice che uno puzza di morto“.

Parole shock a cui poi fanno seguito quelle riguardanti il suo rapporto con Mara Venier – attuale conduttrice di “Domenica In” – non sempre felice, tanto che la stessa conduttrice tempo fa fu la prima a rivelare dei suoi tradimenti. I toni dell’intervistano però cambiano, si fanno più seriosi quando Jerry interviene sul caso Asia Argento.

La decisione di “X Factor” di allontanare la giudice dopo le rivelazioni di Jimmy Bennett – l’attore americano ha accusato la Argento di violenza sessuale – ha diviso l’opinione pubblica, e sul tema Jerry Calà dice: “Avrei tenuto Asia Argento a X Factor” – per poi proseguire – “Anche in questo caso ci vorrebbe la Var sul posto per capire cosa veramente è successo. L’unica cosa che mi viene da dire è che mi sembra strano che in Italia abbiano accusato solo uno“.

Il pensiero di Calà sul movimento #metoo poi prosegue: “Vi spiego io come stanno le cose: quelli che fanno queste cose, sono quelli che non contano nulla” – e continuando dice – “Queste cose le fanno gli sfigati, gli ‘pseudosegretari’ che millantano amicizie, sono loro che vanno a intortare le povere ragazzine che sognano di entrare nel mondo del cinema“.