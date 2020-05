Irama a cuore aperto su Maria De Filippi: "Sono geloso di lei"

Il cantante Irama è noto al grande pubblico per aver vinto la diciassettesima edizione del talent show “Amici“. Proprio grazie al talent ideato e condotto da Maria De Filippi, Irama ha costruito la sua carriera che è stata, in questi pochi anni, un’escalation di successi che lo hanno condotto persino a calcare il palco del teatro Ariston, partecipando al Festival di Sanremo.

Oltre alle sue doti di cantante e cantautore, Irama è passato sotto la lente di ingrandimento del gossip, grazie alla sua storia d’amore con l’influencer Giulia De Lellis, storia poi naufragata. Oggi, il cantante sarà uno dei concorrenti in gara di “Amici Speciali“, la versione speciale del talent, che andrà in onda tra pochi giorni e alla quale parteciperanno vecchi concorrenti che hanno fatto la storia di “Amici” e che si sfideranno a passi di danza e a suon di esibizioni canore. Il vincitore, devolverà il montepremi finale alla Protezione Civile, nella lotta contro il Coronavirus.

Questo per Irama, sarà un vero e proprio ritorno a casa, in quella casa che lo ha lanciato e che soprattutto gli ha dato la possibilità di conoscere Maria De Filippi. Dopo Alberto Urso, anche Irama ha parlato della conduttrice, raccontando il legame speciale che intercorre tra loro. Attraverso un’intervista rilasciata al settimanale “DiPiùTv“, il cantante ha espresso tutta la sua stima e il suo affetto intenso nei riguardi di Queen Mary.

Le parole di Irama sono state forti e a cuore aperto, il cantante si è lasciato andare: “Mi sento indissolubilmente legato a lei. Addirittura, sono geloso all’idea che dopo di me abbia potuto dare i suoi consigli anche ad altri“. Insomma, Irama si sente visceralmente legato al suo pigmalione, addirittura provo un sentimento forte, quale la gelosia, nei riguardi di tutti i ragazzi che lo hanno sopraggiunto potendo così beneficiare dei consigli di Queen Mary.

Il cantate ha proseguito il suo racconto, affermando che durante il momento più buio della sua carriera, la De Filippi ha deciso di puntare su di lui concedendogli la possibilità di partecipare ad “Amici”: “Maria mi ha dato la forza di credere in me, e mi ha insegnato tantissimo. “Mi ha insegnato per esempio a non avere paura di mostrare il vero me stesso“. Dunque, anche Irama si sente ormai legato a doppio filo alla conduttrice più amata della televisione italiana, la conduttrice della gente comune.

La maggior parte dei ragazzi che partecipano ad “Amici”, affermano di sentirsi legati alla De Filippi. Fondamentali, risultano essere i consigli che dispensa loro, la sua dolcezza, i suoi atteggiamenti, tutti comportamenti che portano i ragazzi ad esserle grati e soprattutto a considerarla la loro mamma televisiva. Ciò avviene, non solo perché Maria li lancia nel mondo della musica e dello spettacolo, ma soprattutto perché li protegge e li indirizza verso una realtà molto particolare, come appunto lo è quella dello spettacolo.