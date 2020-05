Alberto Urso confessa: "Maria De Filippi mi ha portato lontano"

Alberto Urso è uno dei cantanti del momento. Il giovane tenore, amato e apprezzato sia dagli adolescenti che dagli adulti, deve il suo successo al talent show “Amici“. Alberto ha vinto la diciottesima edizione del talent show e da quel momento la sua carriera è stata segnata da un’escalation di successi, che lo hanno condotto a calcare il palco del teatro Ariston, partecipando nelle vesti di big, all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Urso, dopo “Amici”, è rimasto molto legato a Maria De Filippi e la sua presenza nella versione “Speciali” del talent, lo testimonia. Difatti tra qualche giorno dovrebbe andare in onda una versione inedita dal titolo “Amici Speciali“, nella quale i talenti del passato che hanno fatto la storia di “Amici”, si sfideranno tra passi di danza ed esibizioni canore. Il tutto naturalmente, nel rispetto delle norme di sicurezza imposte dal Governo.

Il legame tra Queen Mary e Alberto Urso è stato fin da subito speciale e attraverso un’intervista rilasciata al settimanale “DiPiù Tv“, il cantante ha raccontato l’importanza della De Filippi nella sua vita. Nello specifico Urso, ha ammesso che in passato ha vissuto momenti di smarrimento e solo Maria è stata in grado di dare una svolta alla sua vita, rendendolo oggi una persona felice.

Le sue parole sono state intense: “Prima di conoscere Maria ho avuto diversi momenti no perché temevo di non farcela, di non piacere. E invece, grazie a lei, ce l’ho fatta. Lei è la donna che mi ha portato lontano perché ha instillato in me grande fiducia“. Una vera e propria dichiarazione di affetto e stima, quella fatta da Alberto nei riguardi della De Filippi.

L’intervista di Urso è proseguita con il tenore che ha rivelato un vero e proprio spoiler sul “Amici Speciali”. Difatti Alberto ha ammesso che si tratterà di una vera e propria sfida, nella quale vincerà il migliore e il premio finale sarà devoluto alla Protezione Civile per la lotta contro il Coronavirus. Insomma una nuova sfida aspetta Urso, il quale non avrebbe mai detto no al suo pigmalione, Maria De Filippi.