Amici 18, vince il cantante lirico Alberto Urso

Era uno dei favoriti della vigilia, e non ha deluso le aspettative. Il cantante Alberto Urso si è portato a casa la diciottesima edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi“, riuscendo a sconfiggere in finale Giordana Angi ed i ballerini Rafael Castro e Vincenzo Di Primo. Gli ospiti di questa puntata sono stati Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Michelle Hunziker e Alessia Marcuzzi.

Alla fine, quasi tutti hanno ricevuto un premio. Alberto Urso, oltre a vincere la diciottesima edizione di “Amici“, ha conquistato il “premio Tim”, corrispondente a 30 mila euro in gettoni d’oro, mentre Giordana Angi vince il “Premio per la Critica Tim”, che equivalgono a 50 mila euro. Infine, il “premio danza” viene vinto da Rafael Castro, che si porta a casa 50 mila euro.

La biografia di Alberto Urso

Urso è nato il 23 luglio 1997 a Messina, e si appasiona al canto sin da bambino: inizia a suonare il sax e il pianoforte, prima di iniziare a studiare canto. Comincia ad incantare il pubblico a “Ti lascio una canzone“, il talent show dedicato ai bambini e condotto da Antonella Clerici.

Questa sua esperienza in televisione sembra essere positiva, ed anche per questo motivo conseguisce il diploma in solfeggio presso il Conservatorio musicale di Messina e la Laurea Magistrale in Canto Lirico al Conservatorio di Matera. Nella conferenza stampa di Amici, dopo la sua vittoria, ha rivelato di voler provare anche altri generi oltre alla lirica.

In queste ore è uscito anche il primo album da solista di Alberto Urso intitolato “Solo”. Come riporta il sito “Amazon“, al momento il disco del lirico si trova nella prima posizione della categoria “Bestseller in CD e Vinili”, mentre in seconda e terza posizione troviamo Giordana Angi con “CASA” e Nek con “Nek – Edizione Autografata”.