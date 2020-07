Il Volo, Ignazio Boschetto ha una love story con Roberta Morise

Cosa ne pensa l’autore

Chiara Tiozzo - Non sono una grande appassionata di gossip e non credo finché non vedo le prove, però ogni tanto mi piace curiosare tra le notizie dei flirt estivi per vedere se dureranno anche durante l’autunno, oppure è stato merito del sole estivo e di una bella vacanza e basta. In questo caso sono un po’ più curiosa, perché i ragazzi de Il volo sono molto riservati riguardo alla loro vita privata e già Piero Barone ha pagato cara la storia con Valentina Allegri, che l’ha messo al centro del gossip per mesi.