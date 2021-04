Il tweet di Gabriele Parpiglia dopo gli ultimi attacchi a Zorzi

Nella giornata di ieri Stefano Bettarini ha rilasciato una intervista sul canale Instagram del giornalista e paparazzo Maurizio Sorge. Oltre a parlare brevemente della sua vita privata e del proprio futuro lavorativo, l’ex calciatore del Parma ha dato il suo parere nei confronti di Tommaso Zorzi.

A quanto pare Stefano Bettarini non sembra avere un’opinione positiva nei confronti dell’ex influencer, siccome dichiara che nel giro di pochi mesi potrebbe cadere nel dimenticatoio, proprio come è capitato per altri personaggi usciti dai reality show. Poi, oltre ad ammettere di sentirsi infastidito per la voce degli opinionisti de “L’isola dei famosi”, rivela che “Il Punto Z” dopo gli ultimi risultati registrati sulla piccola differita di Italia 1 meriterebbe la chiusura.

La frecciatina di Gabriele Parpiglia

Tra i più grandi sostenitori di Tommaso Zorzi troviamo sicuramente Gabriele Parpiglia, ove entrambi sono legati da una profonda amicizia. Difatti nel 2019 proprio il giornalista del sito Dagospia ha rilasciato una intervista al “Tommy Talks”, format creato dall’ex gieffino sul suo canale YouTube, in cui hanno commentato alcune notizie di gossip dell’epoca.

Intanto in uno dei suoi recenti tweet Gabriele Parpiglia, seppure non fa nessun nome, sembra lanciare una frecciatina nei confronti di Stefano Bettarini per la sua ultima intervista: “Chi davvero è felice di seguire un personaggio, non esalta o riporta i pensieri negativi di chi vorrebbe essere al posto de ‘il personaggio’ ma in realtà è solo un ‘parere sfigato’ disperato. Bisogna saper anche scegliere a chi dar peso e di chi sbattersene le palle”.

Il post attualmente supera i 100 commenti, dove quasi tutti sono convinti che molti personaggi televisivi stanno approfittando dell’attuale successo di Tommaso Zorzi per far parlare di loro. Gabriele Parpiglia, rispondendo a uno di questi utenti, rivela: “Soprattutto ignoranza nel non conoscere: fascia, messa in onda, differita, pubblico e target potrei andare avanti per ore”.