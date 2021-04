Stefano Bettarini, la frecciatina a Tommaso Zorzi: "Ci vuole poco ad essere dimenticati"

L’enorme successo ottenuto da Tommaso Zorzi sta praticamente dividendo sia la critica che i personaggi famosi. Una parte crede che l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” stia dedicando troppo tempo alla televisione, e continuando per questa strada potrebbe bruciarsi definitivamente la sua breve carriera. Mentre ci sono i fan in cui, spesso e volentieri, lo sostengono guardando ogni sua ospitata o conduzione.

Stefano Bettarini si unisce al coro dei più critici, siccome l’ex calciatore sembra essere convinto che continuando così possa sparire. L’intervista, rilasciata al fotografo Maurizio Sorge su Instagram, è un duro attacco nei confronti di Zorzi, rivelando di averne visto a centinaia di personaggi famosi visti uscire dal “GF Vip” e abbandonare il mondo della televisione senza lasciare un ricordo indelebile.

L’intervista di Stefano Bettarini

Come riportato testualmente da “Gossip e Tv” Bettarini non sembra avere un parerei positivo sull’attuale opinionista de “L’isola dei famosi”: “Zorzi è un parac**o, molto sveglio per l’età che ha. Credo che abbia sfruttato tutta la cornicina che Signorini gli ha costruito al GF Vip”. E proprio sul reality show condotto da Ilary Blasi ammette che sopporta malvolentieri la voce degli opinionisti, per questo motivo pensa spesso di cambiare canale.

Per Bettarini infatti una carriera televisiva viene costruita anche dinanzi ai tanti “no” che un artista può ricevere negli anni: “Lui è un prezzemolino. Acchiappi tutto, ma a sparire ci metti poco” per poi aggiungere: “Ne ho visti tanti passare dai reality e ad andare nel dimenticatoio ci metti un nano secondo. Non è difficile arrivare a certi livelli, ma restarci. Inoltre è difficile anche se non hai persone vicino che ti consigliano”.

Concludendo il suo discorso su Tommaso Zorzi, l’ospite di Sorge fa capire che attualmente viene fin troppo coccolato da Mediaset. Difatti rivela che qualsiasi conduttore, che avrebbe registrato l’1.9% di share a “Il Punto Z”, gli chiuderebbero la trasmissione in maniera immediata.