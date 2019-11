Il truccatore Claudio Noto, sorprendente dichiarazione sulla foto del matrimonio tra la De Filippi e Costanzo

Nelle ultime settimane il gossip ha travolto Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, in particolare la notizia circolata ha riguardato la famosa foto che ritrae la coppia il giorno del loro matrimonio. La bomba è stata lanciata da Giovanni Ciacci, il quale ha dichiarato che lo scatto sarebbe stato in realtà un falso, un fotomontaggio orchestrato ad hoc.

La De Filippi e Costanzo sono due pietre miliari della televisione italiana e nonostante vantino una carriera che è sulla bocca di tutti, poco si sa del giorno del loro matrimonio, difatti la cerimonia fu celebrata con pochi intimi, nel lontano 1995. A rompere il silenzio e chiarire la notizia lanciata da Ciacci, è stato Claudio Noto, l’allora truccatore della conduttrice.

Secondo Noto, la foto in questione in realtà non sarebbe stata scattata il giorno del matrimonio, bensì tre anni prima, nel 1992, perchè Maria e Maurizio avrebbero posato per un servizio, per la nota rivista “Gente” diretta all’epoca da Sandro Mayer, in abiti da sposi. Il truccatore ha raccontato che il giorno prima del servizio fu chiamato direttamente da Costanzo, che gli chiese di truccare Maria.

Noto non conosceva la conduttrice e quando se la ritrovò d’avanti optò per un trucco leggero. Il servizio non fu realizzato su un set, ma a casa loro e il truccatore non era a conoscenza che la coppia De Filippi – Costanzo, avrebbe posato con abiti da sposi. Dunque, Claudio Noto conferma la veridicità della foto incriminata e asserisce di essersi molto divertito quando ha appreso la notizia che si trattava di un falso, perchè è assolutamente certo che sia vera.

Da quel giorno Claudio divenne il primo truccatore ufficile di Maria, ma a partire dal 2000 le loro strade si separarono, in quanto Noto, per sua stessa ammissione, non riusciva a starle dietro. La conduttrice era troppo impegnata e lui avrebbe gradito un lavoro più leggero. Oggi i rapporti tra i due si sono interrotti, ma come dichiarato dal truccatore, gli farebbe molto piacere poterla rivedere e diventare amici.