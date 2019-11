Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, la foto del matrimonio è un falso: "Fu un fotomontaggio"

L’immagine che è circolata sul web in tutti questi anni e che ritrae Maria De Filippi insieme a Maurizio Costanzo nel giorno del loro matrimonio, altro non sarebbe che un fotomontaggio. Questo almeno è quello che sostiene Giovanni Ciacci durante una puntata di “Vite da Copertina” che conduce gomito a gomito con Elenoire Casalegno, in onda su TV8.

Secondo quanto riportato da Ciacci, la foto sarebbe stata ritoccata ad arte da un direttore di un famoso settimanale di gossip, del quale però non intende fare il nome, seguendo il famoso detto “Si dice il peccato, ma non il peccatore”. Quindi, la foto simbolo del matrimonio di Costanzo e della De Filippi nulla ha di reale: “La foto della coppia il giorno del matrimonio è un falso. Sarebbe un fotomontaggio fatto dal direttore di un giornale di cui non faccio il nome“, ha rivelato Ciacci.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, il fotomontaggio del loro matrimonio

In pochi non hanno visto questa foto, nella quale di vedono i due neo sposini fianco a fianco, con una Maria non propriamente entusiasta, la sua espressione seria cozzava non poco con ciò che stava accadendo intorno a lei. I protagonisti dello scatto, se l’indiscrezione di Ciacci fosse vera, in tutti questi anni non hanno mai voluto precisare la questione. Adesso, con questa nuova indiscrezione vedremo uscirà qualche dichiarazione in merito.

Costanzo e la De Filippi si conobbero durante la Mostra del Cinema di Venezia, ai tempi lei era un avvocato e durante un pranzo conobbe Costanzo. Lui le propose di lavorare insieme: “Mi parve subito intelligente, infatti le diedi la possibilità di lavorare con me a Roma. Iniziò a fare questo lavoro. Poi cominciò la nostra storia“.

Dopo 5 anni di fidanzamento di sposarono, precisamente il 28 agosto del 1995, in comune a Roma davanti all’allora sindaco Francesco Rutelli. La De Filippi ricorda l’inizio della loro relazione: “Non fu un colpo di fulmine. Il corteggiamento fu fatto di parole e qualche fiorellino. Lui era bravissimo in questo, anche nell’essere sempre presente. La cosa era clandestina e poteva essere presente solo telefonicamente. Lui era preciso, scientifico”.