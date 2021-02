Il Principe Harry e Meghan Markle annunciano di aspettare il secondo figlio

“Archie sarà un fratello maggiore!”: è con queste parole che il Principe Harry e Meghan Markle hanno annunciato la nuova gravidanza della coppia per il giorno di San Valentino 2021. La notizia è stata accompagnata da un bellissimo scatto informale in bianco e nero che ritrate la coppia felice in giardino, Harry a piedi scalzi e Meghan sdraiata, con la testa appoggiata sulle gambe di lui, in un abito bianco che lascia intravedere una piccola pancia.

“Il Duca e la Duchessa del Sussex sono estasiati di aspettare il loro secondo figlio,” conferma il portavoce della coppia. La data in cui è stato rilasciato l’annuncio non è casuale: esattamente 37 anni fa la Principessa Diana annunciò per il giorno di San Valentino del 1984 di essere incinta di Harry, il suo secondogenito, e nell’anniversario della data Harry ha svelato di aspettare anche lui il secondo figlio.

I due, che sono già genitori del piccolo Archie che compirà due anni il prossimo maggio, non hanno ancora rivelato il sesso del secondogenito. Pochi mesi fa Meghan, 39 anni, ha svelato in un articolo per il New York Times di aver perso un bambino a luglio del 2020. “Perdere un bambino vuol dire portarsi dietro un lutto quasi insopportabile, che molte donne provano, ma di cui poche parlano“, scrisse la Markle al riguardo.

La notizia arriva a pochi giorni dalla nascita del figlio della cugina di Harry, la Principessa Eugenie, venuto alla luce il 9 febbraio. Il nuovo arrivato potrà essere il decimo o l’undicesimo pronipote per la Regina Elisabetta: è infatti in dolce attesa anche la nipote Zara Tindall, e dato che sia Zara che Harry non hanno ancora annunciato la data prevista per la nascita dei figli, non si sa quale dei due arriverà per primo.

Harry and Meghan hanno scioccato il mondo lo scorso anno, quando hanno deciso di lasciare la vita da Reali Senior ed hanno annunciato il trasferimento in Nord America dopo anni di pesanti attacchi, spesso a sfondo razzista, verso Meghan da parte della stampa britannica. I due vivono adesso in California, e non fanno ritorno in Inghilterra da quasi un anno a causa delle restrizioni imposte per la pandemia da Covid-19.